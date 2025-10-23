¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¤¬250Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¡ª
¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥¿¥¹¡¦Å¹ÊÞ³«È¯¡§³ô¼°²ñ¼ÒMIC¡Ë¤Î¸ø¼°²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É·ï¿ô¤¬¡¢2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç250Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò¡¢¡Èµ¤·Ú¤Ë¡¢°Â¤¯¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¡É¡¢»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ø¼°²ñ°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤¹¡£2020Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤¬½çÄ´¤Ë¿¤ÓÂ³¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó250Ëü¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¿ô¡Ê8174Ëü2303Ì¾¡Ë¢¨¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó33¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×ÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ë¡Ö±¿Å¾ÌÈµöÅý·× ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¡Ê·Ù»¡Ä£ ¸òÄÌ¶É ±¿Å¾ÌÈµö²Ý¡Ë¡×¤è¤ê
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯11·î¤Ë200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÃ£À®¸å¡¢1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë50Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÎ¹¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÆü¾ïÍøÍÑ¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤ÎÇã¤¤Êª¤äÁ÷·Þ¤Ê¤É¡È¥Þ¥¤¥«ー¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÉÁØ¤Î³ÈÂç¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôÁý²Ã¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤éFC»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ»²²Ã¤Ç2ÂçÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¶È¤ÇÂ¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡¦Ã»´ü´Ö¤ÇÅê»ñ²ó¼ý¡¢Â¨¹õ»ú²½¤Ç¤¤ëFC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÇÃÏ°è½»Ì±¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
ÀâÌÀ²ñ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://v2.nex-pro.com/campaign/81615/apply
¡Ú¿·µ¡Ç½Â³¡¹¡¢¤µ¤é¤ËÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¡ª¡Û
¥Ë¥³¥ì¥óºÇ°ÂÃÍ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ä¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¶õ¼Ö¸¡º÷¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤ä¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹ÈÍÕ¾ðÊó¤ä¹ÈÍÕ¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤È²ÃÌÁÅ¹¤ÎÎ¾Êý¤¬¡È³Ú¤Á¤ó¡É¡ª¡Û
¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¤Ê¤éÍ½Ìó¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï1Ê¬¡£»öÁ°·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÅöÆü¤Î½ÐÈ¯¼êÂ³¤¤â¾ÊÎ¬¤µ¤ì¡¢ºÇÃ»3Ê¬¤Ç½ÐÈ¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÌÁÅ¹¤â¼êÂ³¤¶ÈÌ³¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¡ª¡Û
2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â½é²óÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤äµÙÌ²¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ë¥³¥Ñ¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÂ¥¿Ê¤ÈÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ï¡¢¡Èµ¤·Ú¤Ë¡¢°Â¤¯¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡É¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ÈÅ¹ÊÞ¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ーFC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.rentas.co.jp/franchise/
¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î³µÍ×¡Û
¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ï¡ÖÀ¸³è¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë1,464Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³Ê°Â¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ï´Ñ¸÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è·÷¤Ç¤ÎÆü¾ïÍøÍÑ¤â¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Ö¤Ï½êÍ¤«¤éÍøÍÑ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¼Ö¼ï¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¿Íµ¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ä¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¼ÖÎ¾¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë290Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÊú¤¨¤ë¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦·÷¤Ç¤â°ìÄê¤Î²ñ°÷¿ô¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¤ÈÅ¹ÊÞ¶ÈÌ³¤Î´ÊÁÇ²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡¢Í½Ìó¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¤ò²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â½¸µÒ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥³¥Ñ¥¹¤Ç½¸µÒ¤¬¼«Æ°²½¡ª¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Û
Âß½Ð¶ÈÌ³¤ò´ÊÁÇ²½¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¡ª
¥ì¥ó¥¿¥«ーºî¶È¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢ÂßÅÏ1²ó¤¢¤¿¤ê30Ê¬¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»þµë¤¬1,200±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿Í·ïÈñ¤Ï600±ßÁêÅö¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥ì¥ó¤ÎÂßÅÏÃ±²Á¤ÏÌó9,000±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Ï15ÇÜ¡£¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì25ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°½¸µÒ¤ÇÈÎÂ¥¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÍ×¡ª
Í½Ìó¥Á¥ã¥Í¥ëÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ñ¥¹¡×¥¢¥×¥ê¤¬55¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬30¡ó¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤¬5¡ó¡¢Å¹Æ¬Í½Ìó¤¬10%¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î9³ä¤ÏFCËÜÉô¤¬¼õÉÕ¡¦Á÷µÒ¡ª
Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â°Â¿´¡ª¼ê¸ü¤¤³«¶È»Ù±ç
¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶ÈÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤«¤é¡¢»ö¶È·×²è¤ÎºöÄê¡¢±¿±Ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãーËøFCËÜÉô¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â¡ÉÂ¨¡É±¿±Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¸¦½¤À©ÅÙ´°È÷¡ª
¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¢»ö¸Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ýー¥È¤¬¼ê¸ü¤¤¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.rentas.co.jp/franchise/
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒMIC¡×¤Ï¡¢1986Ç¯ÀßÎ©¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¡¢Âç·¿SS½¸µÒ¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢¼ÖÈÖÇ§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNXEYES¡×³«È¯¡¢¿·¥«ー¥±¥¢¶ÈÂÖÅ¸³«¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¶È³¦¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¼Ö¸¡¾¦ÉÊ¶¯²½¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¿Íºà°éÀ®¤Î³×¿·¤â¼ê³Ý¤±¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥¿¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©222-0033 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ2-6-1 ¥¢ー¥Ð¥¹¿·²£ÉÍ8F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌÚÂ¼¹§¹
ÀßÎ©¡§2008Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§2,000Ëü±ß
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§045-522-5678¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§http://www.rentas.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×FCËÜÉô¤Î±¿±Ä¤Û¤«