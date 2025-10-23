ＮＸグループ、「第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）は、11月５日（水）～10日（月）の６日間、中国・上海市で開催される「第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）」に出展をいたします。

ブースイメージ

中国国際輸入博覧会は、中国国内で開催される展示会の中でも最大規模を誇る輸入博覧会です。2018年に第1回が開催されて以来、当社は8年連続で出展しています。食品、自動車、情報技術、医療機器、物流などさまざまな業界の最新トレンドや技術革新を披露する場として、昨年は129の国と地域から3,496社が出展し、40万人以上の来場者が訪れました。

ＮＸグループのブースでは、ＮＸ中国・APC Asia Pacific Cargo・cargo-partnerの3社が合同で出展し、各社の強みやフォワーディング事業についてご紹介します。

【出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/91_1_707cccc85ef8b9836aabfdbfa5b2a17e.jpg?v=202510240826 ]

【展示内容】

■中国国内外に広がる物流ネットワーク

ＮＸ中国、APC Asia Pacific Cargo、cargo-partnerの3社が連携し、中国国内外に展開する物流ネットワークをご紹介します。各社の強みを活かしたフォワーディング事業や、ライフスタイル・医薬品など業界別ソリューションを展示します。

■高品質な専門輸送サービス

国際重量品や美術品など、精密な取り扱いと高度な技術を要する貨物に対応する高品質な専門輸送サービスをご紹介します。

■グローバルブランドキャンペーン「Anything to Anywhere」

ブースはＮＸグループの強みを示すキービジュアル「Anything to Anywhere」をコンセプトとしています。また、キービジュアルに登場する恐竜のモチーフも展示します。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。