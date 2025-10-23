株式会社YOUTRUST 代表取締役CEO 岩崎由夏が「JX Awards 2025」選考委員特別賞を受賞

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUSTの代表取締役CEO 岩崎 由夏が、一般社団法人 新経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：三木谷浩史）が主催する「JX Awards 2025」において、選考委員特別賞を受賞しました。

本賞は、起業家としての挑戦と行動を讃えるアワードであり、YOUTRUSTは「信頼」と「つながり」を基盤とした新しいキャリアプラットフォームを通じて、労働市場の変革を推進している点が高く評価されました。

■受賞理由

（JX Awards 2025 選考委員会コメントより）

- 「信頼」「つながり」という日本的価値観と現代の人材流動化を融合させたプロダクト設計は秀逸。- 労働市場の変革というJXの中核テーマにも合致する。友人ネットワーク型キャリアSNS「YOUTRUST」で労働人口7割の転職潜在層を可視化しスケールも大きい。- 人間関係と信頼を重視した採用プラットフォームを提供。変化する日本の採用文化に適合する素晴らしいプラットフォームを構築し、力強い成長を見せている。労働移動、働き方の多様性、労働力不足といった社会課題に取り組み、そのビジョンと実行力、魅力的なサービスを高く評価。■受賞式の様子■JX Awards について

「JX Awards」は、事業や経営の最前線で挑戦を続けるアントレプレナーを表彰する制度です。

新経済連盟が掲げる「Japan Transformation（JX）」の理念のもと、第一線で活躍する有識者5名による厳正な選考を経て、「JX Awards 2025」では大賞1名と選考委員特別賞2名が選出されました。

本賞は、未来を見極め、変革を起こす力を持つ経営者を称えるもので、2025年度で第4回目を迎えます。

＜JX Awards 2025 選考委員会（敬称略）＞

・藤田 晋（新経済連盟 副代表理事／サイバーエージェント 代表取締役）

・吉田 浩一郎（新経済連盟 理事／クラウドワークス CEO）

・程 近智（新経済連盟 幹事／ベイヒルズ 代表取締役）

・関 美和（MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー）

・クリスティーナ・アメージャン（一橋大学 名誉教授／横河電機 社外取締役）

＜日本のキャリアSNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

