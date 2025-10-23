【 10/29 (水) 13:00 】生成 AI 時代の開発組織戦略 出前館 VPoE が語る 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『生成 AI 導入における「短期 ROI を超えた」共存戦略』をテーマに、株式会社出前館 IT本部 執行役員 本部長 兼 VPoE 米山 輝一氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 10/29 (水) 13:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/roi251029?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251029(https://visasq.co.jp/seminar/roi251029?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251029)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社出前館 IT本部 執行役員 本部長 兼 VPoE 米山 輝一 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル：生成 AI 時代の開発組織戦略 出前館 VPoE が語る

～生成 AI 導入における「短期 ROI を超えた」共存戦略～

主催：株式会社ビザスク

日時：10月29日（水）13:00～14:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

【登壇者情報】

米山 輝一 氏

株式会社出前館

IT本部 執行役員 本部長 兼 VPoE

ヤマハで音楽配信サービスのテックリード、DeNA および GO でアプリやハードウェアプロダクトの PdM、スタートアップで CTO を歴任し、2021年より出前館にジョイン。現在は執行役員 兼 VPoE として、IT 戦略や情報セキュリティを管掌しながら、エンジニア採用や仕組みづくりを担当。直近では生成 AI 活用やエンジニア組織のアップデートを推進。技術と組織づくりを結びつけた戦略を実践している。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・米山 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

