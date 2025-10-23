アドエビス・CAPiCO、「TikTok Marketing Partners」プログラムにて「Marketing Technology」バッジを取得

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岩田進、以下「イルグルム」）が提供する広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」およびコンバージョンAPIツール「CAPiCO（キャピコ）」は、TikTokが公式に提供する「TikTok Marketing Partners」プログラムにおいて、「Marketing Technology」カテゴリの「Data Connector」領域で「Data Platform」として位置づけられ、「Marketing Technology」バッジを正式に付与されたことをお知らせいたします。

本バッジは、TikTokが厳正な審査を経て選定したパートナー企業のうち、データ活用領域で高い専門性を有する限られた企業に付与されるものであり、「アドエビス」と「CAPiCO」のTikTok広告における効果測定の専門性が高く評価されました。

また本件を記念し、TikTok for Business と無料オンラインセミナーを開催いたします。

「TikTok Marketing Partners」プログラム について

「TikTok Marketing Partners」プログラムは、TikTok 広告運用やクリエイティブ制作などの分野における実績や専門性を認められた企業に対し、公式にバッジを付与する取り組みです。バッジは、「Agency／Creative／Marketing Technology／Measurement」の4つのカテゴリで付与されます。

TikTok広告の計測精度と配信効果を高める「アドエビス」×「CAPiCO」

「アドエビス」では、TikTok広告がユーザー行動に与える影響を、アトリビューション分析を用いて、直接効果だけでなく初回の流入起点や間接的な接点まで含めて的確に把握できます。さらに、他の広告チャネルとの接触順や貢献度を整理することで、TikTok広告がファネルのどの段階で力を発揮しているのかを明確にし、チャネル設計や予算配分の最適化に活用いただけます。加えて、コンバージョンAPIツール「CAPiCO」との連携により、Cookie規制の影響を受けずに正確なコンバージョンデータの取得・活用が可能です。これにより、機械学習量の減少による広告パフォーマンスの低下を防ぎ、広告配信の最適化を強力に支援します。多様な接点が生まれるTikTok広告の価値を、より立体的に捉え、次の一手につなげる分析基盤としてご活用いただけます。「Marketing Technology」バッジは、こうした包括的な計測機能と運用支援体制が評価された結果です。

授与理由について（TikTok for Businessより）

「TikTok Marketing Partners」プログラムでは、広告主企業がキャンペーン成果をより明確に把握し、効果を高めるための戦略的な分析を支援するパートナーを評価するために、「Marketing Technology」カテゴリ内に「Data Connector」という専門区分を設けています。その中にさらに「Data Platform」という領域があり、「アドエビス」と「CAPiCO」はこの「Data Platform」パートナーとして「Marketing Technology」バッジを授与され、データ統合および広告分析における確かな専門性が認められています。両サービスの特化した機能により、広告主企業は広告パフォーマンス全体を最大化することができます。

セミナー開催概要

・セミナータイトル：【TikTok for Business Japan登壇】成果につながるTikTok広告の運用術

・日時 ：2025年10月30日（木） 15:00～16:00

・参加費 ：無料（事前登録制）

・会場 ：オンライン開催

・登壇企業 ：TikTok for Business、株式会社イルグルム

・対象者 ：TikTok広告を既に出稿中または検討中の広告主・代理店担当者

広告効果の可視化や改善に関心のあるWebマーケティング担当者

・お申込み ：こちら（https://go.ebis.ne.jp/seminar_251030/）よりお申込みください

「アドエビス」について

アドエビスは、高精度なデータで意思決定を支える広告効果測定プラットフォームです。 ユーザーのプライバシーにも配慮した計測データと、その分析・活用を通して企業がすすむべき未来を示します。

https://www.ebis.ne.jp/

「CAPiCO（キャピコ）」について

CAPiCOは、各広告媒体のコンバージョン計測精度を高めるコンバージョンAPIツールです。正確なデータ連携を通じて広告配信の最適化を支援します。

https://www.capi-co.net/

IR情報

【2025年9月期第3四半期】コマース支援事業が四半期黒字へ転換！

・動画

https://youtu.be/x7p0LBAopxA

・決算説明資料

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3690/tdnet/2664934/00.pdf

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングDX支援事業、コマース支援事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/