期間限定イベント「初心者応援キャンペーン」開催のお知らせ

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」にて、期間限定イベント「初心者応援キャンペーン」を2025年10月23日（木）11:00から開催いたしました。

イベント開催期間（予定）

2025年10月23日（木）11:00 ～ 11月13日（木）10:59

イベント内容一覧

・日本編、未来編、宇宙編のステージに挑戦するために必要な統率力が半減！

・「トレフェス☆フェスティバル」開催！期間限定で日本編、未来編、宇宙編のお宝出現率が大幅アップ！

・クリアすることで「レアチケット」や「リーダーシップ」などが貰える限定ミッション！

・イベント開催期間中に「にゃんこ大戦争」アプリを起動すれば、毎日XP10,000をプレゼント！

・詳細はアプリ内の告知ページをご確認下さい。

『にゃんこ大戦争』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/650_1_24ee352c186b86797b8f8a2728a74ed6.jpg?v=202510240526 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願い致します。