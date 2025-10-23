11月13日（木）・14日（金）、サンシャインシティ・文化会館にて開催される「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2025 in 東京」に出展いたします。

株式会社アドバンスト・メディア

2025年11月13日（木）・14日（金）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、サンシャインシティ・文化会館にて開催される「第26回コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2025 in 東京」に出展いたします。

ぜひこの機会に多くの方々にご来場、ご高覧いただけますよう、ご案内申し上げます。

※本展示会のご来場には事前登録が必須となっております。ご来場登録はこちら(https://crm.callcenter-japan.com/cct/form/visitor_regist.php?_gl=1*1pfl3a*_gcl_au*NjEwODgwOTQ3LjE3MjU5Mjk2ODU.&_ga=2.1368114.2020947407.1730098884-110337112.1725929685)。



【第26回コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2025 in 東京】

【事例＆ソリューションセミナー：B-05】

現場をおいていかない！

AmiVoiceではじめるコンタクトセンターのAIトランスフォーメーション

ボイスボット活用最前線！

手軽に始められるボイスボットと生成AI連携で実現する自動化・効率化と顧客体験

