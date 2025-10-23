フューチャーセキュアウェイブ株式会社、株式会社CyCraft Japanとパートナーシップを締結

フューチャー株式会社

フューチャーセキュアウェイブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：稲垣哲也、以下フューチャーセキュアウェイブ）は、AIによる自動化技術を通じてセキュリティ課題に取り組む株式会社CyCraft Japan（本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：姜尚郁、以下CyCraft）と、正式にパートナー契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、フューチャーセキュアウェイブのセキュリティの知見とCyCraftのAI技術を活用したADセキュリティソリューション「XCockpit IASM」を組み合わせ、日本企業に新たなアタックサーフェイス管理（ASM）のアプローチとしての「ADアセスメントサービス」を提供します。

背景と目的

近年、サイバー攻撃はシステムの脆弱性だけでなく、Active Directory（AD）の設定不備や特権アカウントの濫用といった「見えにくいリスク」を悪用する傾向が顕著です。こうした課題に対し、ADセキュリティマネジメントの高度化は企業にとって急務となっています。

CyCraftはAIを活用したセキュリティ自動化のリーディングベンダーとして、XCockpitプラットフォームの提供を通じて企業の防御力を強化しています。一方、フューチャーセキュアウェイブはIT・セキュリティ業界において40年を超える実務経験とADに関する深い専門知識を有し、官公庁から大手・中小企業まで幅広い組織に最適なセキュリティ体制を提供してきました。

今回の協業により、「人の経験×AI技術」の相乗効果を発揮し、ADセキュリティ領域において実効性の高い防御体制を提供します。さらに今後は、インシデント対応や外部攻撃面管理（EASM）といった領域へも協業を拡大し、より包括的なセキュリティ運用を実現していく予定です。

ADアセスメントサービスについて

企業IT環境では、AD管理の複雑さがリスクの温床となりやすく、設定不備や過剰権限が侵入拡大のきっかけとなります。フューチャーセキュアウェイブのADアセスメントサービスではXCockpit IASMのAI技術を活用し特権アカウントに関わる潜在的な脆弱性やリスクを可視化します。経験豊富なセキュリティコンサルタントの分析によりアカウントやオブジェクトをリスクごとに分類、潜在的な攻撃パスをシミュレーションし、リスクの影響や対応策をご提示します。また、リスクある特権アカウントに対する管理や様々なソリューションも提供します。

これにより、企業は継続的かつ迅速なADセキュリティ管理を実現し、全体的な防御力とセキュリティポスチャーを強化できます。

◎製品紹介ページ：https://www.securewave.co.jp/service/ad_assessment

今後の展望

フューチャーセキュアウェイブ株式会社代表取締役稲垣哲也コメント：

AIが次世代のセキュリティ戦略において中核的な役割を担うことは、もはや議論の余地がありません。

当社は、CyCraft社のAIによる高度な自動化技術と、長年にわたり蓄積してきたセキュリティ分野での知見を融合させることで、従来の手法では実現が難しかった迅速性・網羅性・精度を兼ね備えたActive Directory（AD）セキュリティアセスメントを提供できるようになりました。

この新たなアプローチは、組織のセキュリティ体制をより戦略的かつ持続的に強化するものであり、企業のゼロトラスト実現に向けた大きな一歩となると確信しています。

株式会社CyCraft Japanカントリーマネージャー姜尚郁コメント：

「このたび、確かな知見と長年の実績を持つフューチャーセキュアウェイブ様とのパートナーシップ締結を心より嬉しく思います。ADセキュリティは現代のサイバー防御において最重要課題の一つであり、AIによる自動化と専門家の経験を融合することが不可欠です。両社の強みを組み合わせることで、日本企業が直面する複雑な脅威に対して、より強靱で持続可能な防御体制を共に築いてまいります。」

■ フューチャーセキュアウェイブ株式会社について

私たちは、創業より高い技術力を特徴として、インターネットの黎明期から高度なネットワークの活用を進め、セキュリティ対策に関するコンサルティングサービスやセキュリティ製品の提供など早くからサイバーセキュリティに取り組んでおり、おかげさまでIT・セキュリティ業界において40年以上の実績とノウハウを培ってまいりました。

また、数多くのセキュリティ事故対応を手掛ける中で迅速な復旧をお手伝いすることはもちろん、お客様が潜在的に抱えている多様なセキュリティ課題にも向き合ってきました。 それらの経験を活かしながら、お客様のビジネスと社会へ貢献し、持続可能で安全安心なセキュリティライフサイクルを提供し続けることを目指して、私たちフューチャーセキュアウェイブはトップレベルのセキュリティプロフェッショナルとエンジニアにより、世界最高水準の品質の高いサービスを提供できる会社であることを常に目指しチャレンジし続けます。

※フューチャー株式会社（東証プライム：4722）は持株会社です。

（http://www.future.co.jp/company_profile/future_group/)

■株式会社CyCraft Japan について

CyCraft Japan（サイクラフトジャパン）は、アジアをリードするAIサイバーセキュリティ企業で、AI技術を活用したセキュリティ防御の自動化に注力しています。製品ソリューションは、大規模言語モデル（LLM）セキュリティのAIレッドチームによる自動検証や、AIガードレール技術によるクラウドおよびオンプレミスモデルのセキュリティ強化を含み、最終的にはAIエコシステム全体に多層的なサイバーセキュリティのレジリエンスを構築することを目指しています。

中核となる「XCockpitプラットフォーム」には、XASM（Extended Attack Surface Management）の3つの主要防御機能である、外部エクスポージャー管理機能、アイデンティティ特権最適化管理機能、エンドポイント自動セキュリティ態勢管理機能が搭載されています。これにより、企業に対し事前かつリアルタイムの多層防御策を提供します。政府、金融、半導体などのハイテク業界における豊富な実績と、Gartnerなど国際機関からの高い評価を背景に、CyCraftはアジアで最先端のAIサイバーセキュリティオペレーションセンターの構築を進め、企業のデジタルレジリエンスの防衛に全力を注いでいます

■お問い合わせ先

〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル

フューチャーセキュアウェイブ株式会社

電話番号 ： 03-5634-7655

E-mail ： press@securewave.co.jp

フューチャーセキュアウェイブ Webサイト ： https://www.securewave.co.jp