【ウェビナー】11/25（火）データ連携で加速するビジネス変革！データ収集・活用基盤の構築方法とは？
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4004204
対 象：・パナソニックグループのデータ活用・分析を可能にする連携基盤に興味がある方
データ活用を効率的に実施したい企業が増えています。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月25日（火）『データ連携で加速するビジネス変革！データ収集・活用基盤の構築方法とは？』セミナーを開催します。
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4004204
日 時：2025年11月25日（火）15：00～15：40
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・パナソニックグループのデータ活用・分析を可能にする連携基盤に興味がある方
・社内・グループ内で利用しているシステムのデータを有効活用したい方
・既存のデータ基盤を再構築したい方
＜内容＞
データ活用を効率的に実施したい企業が増えています。
企業で陥りやすいデータのサイロ化と活用しきれていない状況を再認識し、効率的なデータ収集と活用基盤の構築プロセスを解説。さらに、実際の導入事例やツールのデモを交え、企業が直面する課題とその解決策を示します。
パナソニックISの強みを活かし、データをビジネスに最大限に活用するための具体的な戦略をお伝えします。データ活用の課題を解消し、企業成長を目指しましょう。
>>詳細・お申込み
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4004204