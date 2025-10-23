元外食チェーン担当者が答える！飲食店のインバウンドお悩み解決 Vol.2 ～大衆点評 活用 × MEO対策 ～

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、10月27日（月）16:00-17:00に飲食事業者向けのオンラインセミナーを開始します。参加費は無料です。

本セミナーは、2025年9月に開催した「飲食店のインバウンドお悩み解決 ～『大衆点評』入門編～」セミナーの続編として、より実践的な集客施策に焦点を当てた内容をお届けします。

「大衆点評で実際に集客効果を上げるための運用ポイント」と「インバウンド客を取り込むための多言語でのMEO対策」をわかりやすく解説します。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_gourmet/- 中国最大級生活情報プラットフォーム「大衆点評」の具体的な活用ポイントが学べる！- 訪日期間中にGoogleマップを利用するインバウンド客への多言語によるMEO対策がわかる！- 元外食チェーン担当者に直接質問ができる！

インバウンド客の増加に伴い、中国人観光客の来店獲得には「大衆点評（たいしゅうてんぴょう）」の効果的な活用が不可欠です。口コミや写真、メニュー情報の整備次第で、来店数に大きな差が生まれることも少なくありません。

さらに近年では、訪日期間中にGoogleマップを利用する中国人観光客も増加しており、欧米・その他アジア圏の旅行者と同様に、マップ上での情報整備や多言語対応が重要視されています。

本セミナーでは、外食チェーン企業でインバウンド施策を担当していた経験を持つ金子より、飲食店の現場でよく聞かれる「インバウンド対応って何から始めればいいの？」という疑問にお答えする形で、基礎から応用までわかりやすく整理してお伝えします。

- 現在のインバウンド概況- 中国人観光客を呼び込む「大衆点評」の具体的な活用方法- 中国人観光客にも有効なGoogleマップによる多言語でのMEO対策

最後に質疑応答の時間も設けております。

ぜひご参加いただき、貴社のお取り組みにお役立てください。

無料セミナーに申し込む :https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_gourmet/

▶ 中国人向けインバウンド対策にご興味のある方はこちら：https://kutikomi.com/dianping/(https://kutikomi.com/dianping/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202511_hotel)

登壇者

株式会社mov インバウンド支援事業本部 プランナーグループ マネージャー 金子 泰士

新卒で入社した株式会社コロワイドに入社後、現場の店長からエリアマネージャー、ブランドのマーケティング担当を経験。2014年にインバウンドに関連する専門部署の立ち上げから団体セールスをメインで担当し、5年間で累計団体受け入れ人数は200万人を超える。2023年に株式会社movに入社、飲食店を中心にインバウンド受け入れに関するサポート事業に従事。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_gourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_gourmet)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235