BE:FIRST・LEOが小説家・燃え殻から受け取ったラブレターとは？　二人が出会ってからの3年を振り返る。J-WAVE『BEFORE DAWN』10/24、10/31放送

株式会社J-WAVE

小説家・燃え殻、BE:FIRST・LEO

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週金曜深夜26:30～27:00に放送中、小説家・燃え殻がナビゲートする番組『BEFORE DAWN』。夜と朝の間「夜明け前＝BEFORE DAWN」に、日常の喧騒から少し離れ、心の奥底にある“静かな感情”に耳を傾けるこの番組に、10月24日（金）と10月31日(金)の2週にわたり、BE:FIRST・LEOがゲストとして登場します。

【BE:FIRST・LEOが小説家・燃え殻と本の交換会】

音楽と文学という異なるフィールドで活躍しながらも、以前から親交の深い燃え殻とLEO。

『BEFORE DAWN』での出会いから3年を振り返るほか、LEOが燃え殻から受け取ったという、“ラブレター”についても語ります。

お互いの作品や表現へのリスペクトから生まれた関係性の中で、今回は互いにおすすめの本を持ち寄る「本の交換会」を実施します。

どうぞお聴き逃しなく。

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

10月24日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251025023000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251025023000)

10月31日（金) https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251101023000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251101023000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：BEFORE DAWN

放送日時：10月24日（金）、10月31日(金) 26:30～27:00

ナビゲーター：小説家・燃え殻

ゲスト：BE:FIRST・LEO

番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/beforedawn/

番組X(旧twitter)：https://x.com/BEFOREDAWN813

ハッシュタグ：#dawn813

ポッドキャスト：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/42cbc41a-d669-4572-a6f3-a782063e87af/

※ポッドキャスト番組は、Apple Podcasts、Spotifyなどの主要リスニングサービスにおいて聴取可能です。