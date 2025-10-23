リシャールミルジャパン ファンデーションによるチャリティオークション2025開催

リシャールミルジャパン株式会社

リシャールミルジャパンは、2011年に発生した東日本大震災復興支援チャリティの開始以降、助けを必要としている方々への支援を、積極的に行うことがラグジュアリーブランドとしての使命だと考え、国内外問わず様々な団体へチャリティ活動を行ってきました。

リシャール・ミルは、お客様はもちろん、携わるすべての方を「ファミリー」として大切にし、アフターケアという言葉にとどまらない「絆」の証としてチャリティ活動を行っております。

このチャリティ活動の一環として行っております特別モデルのチャリティオークションを下記の内容で開催致します。今回出品されたモデルは、リシャール・ミル ファミリーで元サッカー選手のディディエ・ドログバと、F1ドライバーのシャルル・ルクレールの愛用モデル2本です。落札金額全額をリシャールミルジャパン財団が、責任をもって支援先団体へ寄付させていただきます。

皆様のお力添えを賜りますことを心よりお願い申し上げます。

チャリティオークション開催概要

オークション方式：封印入札方式 ファーストプライスオークション

お申込み締め切り：2025年11月16日(日) 19時

リシャール・ミルの各ブティックにてお申込み受付中

寄付先：能登半島復興支援 他

※落札金額はリシャールミルジャパン財団ホームページにて発表いたします。

※落札者様へは、ご入札いただいたリシャール・ミル店舗よりご連絡致します。

オークション出品モデル

RM 65-01 オートマティック スプリットセコンドクロノグラフ

ディディエ・ドログバ プリントサイン入りユニークピース

自動巻き、縦49.94×横44.50×厚み16.10mm、ホワイトクオーツTPT(R)ケース＆ベゼル、

約60時間パワーリザーブ

参考価格 :326,000CHF(スイスフラン)

RM 72-01 オートマティック フライバック クロノグラフ

シャルル・ルクレール プロトタイプ

自動巻き(自社製キャリバーCRMC1)、縦47.34×横38.40×厚み11.68mm、

ホワイト＆レッドクオーツTPT(R)ケース＆ベゼル、約50時間パワーリザーブ

参考価格 :285,000CHF(スイスフラン)