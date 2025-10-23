イーカムグループ、ブランド戦略強化に向け　石井和則氏と顧問契約を締結。

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、ブランド事業および、ライセンスビジネスの更なる成長を目的に、元伊藤忠商事株式会社、および伊藤忠ファッションシステム株式会社で要職を歴任した石井和則氏と顧問契約を締結致しました。石井氏は、伊藤忠商事株式会社において長年、繊維・ブランドビジネスに従事し、伊藤忠ファッションシステム株式会社 代表取締役社長として、多くの国内外ブランドのマーケーティング支援に携わってきました。その豊富な経験と知見をもとに、イーカムグループの中長期的なブランド戦略の策定と推進をサポート頂きます。

【石井 和則氏 プロフィール】

1981年 伊藤忠商事入社後、繊維・ブランドマーケティング事業に従事、コンバースフットウェア副社長、ブランドマーケティング第二部門長、執行役員を経て、2014年 伊藤忠ファッションシステム株式会社代表取締役社長に就任、同社常勤顧問を経て独立。

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。

すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/