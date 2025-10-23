「アクションリンク」、ITreview Grid Award 2025 Fallで2部門同時受賞

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）が開発・運営をするEC特化型CRM・MAツール「アクションリンク」は、「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、CRMツール部門にて7期連続で最高評価の「Leader」、MAツール部門にて4期連続で「High Performer」を受賞したことをお知らせします。

受賞の概要と背景

「ITreview Grid Award」は、実際に製品を利用するユーザーのレビューをもとに、四半期ごとに満足度と認知度の両面で優れた製品を表彰するアワードです。

今回、「アクションリンク」はEC事業者を中心とした多くのユーザーから高い評価を受け、CRMツール部門で最高評価の「Leader」、MAツール部門で「High Performer」に選出されました。

「ITreview Grid Award 2025 Fall」

URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

CRMツール部門：https://www.itreview.jp/award/2025_fall/crm.html

MAツール部門：https://www.itreview.jp/award/2025_fall/ma.html

当社は今後も「誰でも使いやすく、成果につながるCRM・MAツール」というコンセプトのもと、さらなる機能拡充とサポート強化を進めてまいります。

データドリブンな顧客理解を通じて、EC事業者の持続的成長とリピート売上拡大に貢献し続けることを目指します。

「アクションリンク」について

サービス概要

「アクションリンク」は、データ活用によって顧客1人ひとりへの「最適なメッセージ配信」と「顧客理解」を誰でも迅速に実現できるEC特化型のCRM・MAツールです。

散在する様々なデータを顧客軸で統合することで「顧客の深い理解」だけでなく「効果的な施策実行」から「結果検証」まで、LTV（顧客生涯価値）を最大化するためのPDCAをオールインワンで迅速かつ円滑に回すことが可能となります。

これによりEC事業における盤石な顧客基盤の構築とEC事業者の継続的な事業成長の実現をサポートいたします。

アクションリンクの特徴- 一人ひとりに合わせたメッセージを自動作成する「鉄板シナリオ(R)︎」- ボタン1つで効果的な施策を開始できるので、人手不足でも施策の実行が可能- 経験豊富なEC通販のエキスパートが成果の最大化をサポート

サービスURL： https://actionlink.jp/

※「鉄板シナリオ(R)︎」は特許庁商標登録済み商標です。登録商標第6296184号

※「鉄板レポート(R)︎」は特許庁商標登録済み商標です。登録商標第6772850号

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp