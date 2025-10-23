「CHARGESPOT」、防災キッチンカーに初設置

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、一般社団法人日本消防防災UNITE機構（本社：東京都中央区、代表理事：鈴木 亮、以下 UNITE機構）が展開する移動式防災キッチンカーに「CHARGESPOT」を設置いたしました。

新たな移動式の防災拠点ともいえる防災キッチンカーへの設置により、災害時の充電手段を確保するとともに、全国各地でのイベント出展を通じて、より多くの方に安全な充電環境を身近に体験していただく機会を提供してまいります。

防災キッチンカーへの設置について

近年、キッチンカーの台数は増加を続けており、東京都内だけでも約6,800台（※）に上ります。災害時には被災地に赴いて食事等の提供ができるため、内閣府や厚生労働省でも災害時にキッチンカーを積極的に活用する方針を発表しています。

台数の増加に合わせて、災害時の活躍も期待されるようになった昨今、UNITE機構が推進する消防車型防災キッチンカーは、食の提供に加えて被災地での多機能支援を目的とした移動式拠点として、自治体や企業の協力のもと全国で導入を進めています。

また、災害時における“スマートフォンの電源確保”は、情報取得・家族との連絡・行政からの通知受信などに欠かせない社会インフラとして重視されています。それぞれ災害時の活用が期待される設備の一環として、このたび防災キッチンカーへの「CHARGESPOT」設置が決定いたしました。

これにより、平時はイベント等での充電ニーズを補完し、有事の際には被災地へのインフラ設備としての提供を行うことが可能となります。

※東京都保険医療局/食品衛生施設数

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/toukei/sihanki.html

【設置の詳細】

●設置内容：10スロットタイプ 1台

●イベントでの直近の出展予定：

「消防車型防災キッチンカー」について

- 2025年10月25日（土） 新宿クリアソンイベント- 2025年10月26日（日） 流山市民祭り- 2025年11月2日（日） 千葉大学 学祭- 2025年11月15日（土） 成田消防イベント

●特徴：

- アメリカの消防車をモチーフにしたデザイン。- 通常時は、地域のイベントや、スポーツイベント、お祭りなどに出店。さまざまなイベントで活動をすることで、防災の重要性を広く啓発。- 防災ワークショップ、防災グッズの展示、防災クイズ等のコンテンツ提供も実施。

●有事の際の活動や取り組み：

- 一般社団法人 日本キッチンカー経営審議会と提携を結び、有事の際には被災地での支援活動ができる体制を整えている。

●普段の活動：

- 消防車型キッチンカーの運営だけではなくコミュニティ、各種学校、企業、イベント等にて、防災を伝える講演会を実施。- 地域に根ざした企業と連携をし、防災イベントを実施。エンターテイメントを活用し、子供から大人まで楽しみながら防災を学べる会を開催。

●UNITE機構について： https://maroon066426.studio.site/

「CHARGESPOT」について

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリング「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約55,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。



※台数は2025年6月時点

「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら： https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407



※「CHARGESPOT(TM)」は株式会社INFORICHの商標です。