スペラファーマ、メルク主催「Supelco(R) 医薬品分析セミナー」にてニトロソアミン類分析と関連サービスを講演
スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）大阪研究センター 開発分析研究所の佐藤 恵一が、メルク株式会社主催の「Supelco(R) 医薬品分析セミナー」にて講演を行いますので、お知らせいたします。
■「Supelco(R)医薬品分析セミナー」開催概要
日 時：2025年10月24日（金）13:00～18:30 ※12:20開場
会 場：メルク株式会社 東京オフィス（麻布台ヒルズ 森JPタワー26階）
参加費：無料（事前登録制）
定 員：60名（定員に達し次第、受付終了）
詳 細：メルク株式会社 ホームページ(https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/campaigns/event-jp/supelcophseminar2025)
■講演内容
タイトル：「医薬品ニトロソアミン類の分析およびスペラファーマの関連サービス」
開催日時：2025年10月24日（金）13:10～13:50
登 壇 者 ：スペラファーマ株式会社 大阪研究センター 開発分析研究所 佐藤 恵一
近年、医薬品中から発がん性ニトロソアミン類が検出される事例が相次いでいます。スペラファーマ株式会社では、豊富な分析実績を活かし、試験法開発を含む受託分析を行っております。本講演では、関連するレギュレーションやスペラファーマ株式会社の分析手法・サービスについてご紹介いたします。
スペラファーマ株式会社 会社概要
会社名：スペラファーマ株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号
（武田薬品工業 大阪工場内）
代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎
設 立：2017年（平成29年）4月20日
U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/
事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業