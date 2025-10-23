フレ スマートハンディファン(2025年製)商品自主回収のお知らせ

株式会社Francfranc

平素よりFrancfrancをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

このたび、弊社が2025年3月から6月まで販売いたしました「フレ スマートハンディファン（2025年製）」につき、商品不良（充電ICの不具合による動作不良や発熱など）の発生率が高い状況にあることから、関係省庁との協議を踏まえ、対象商品を自主回収することといたしました。

ご購入いただいたお客様には、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

なお、本件の不良に起因した内蔵のリチウムイオン電池への影響はございません。

お手元に対象商品をお持ちのお客さまは、ご使用を中止いただき、下記記載の商品回収のお申込みをお願いいたします。また、商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます。

本件を厳粛に受け止め、品質管理体制のさらなる強化を図り、再発防止に努めてまいります。

何卒ご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

【対象商品】 ※対象商品はすべて『2025年製』となります

【対象製造ロット番号】

下記製造番号に該当する商品が回収対象となります。

F250404、F250505、F250606、F251212、F252020、F252121、F252222

B250505、B250606、B250707、B250808

【製造ロット番号の確認方法】

商品本体および個箱の裏面に製造ロット番号が印字されています。

お手元の商品に記載の番号をご確認いただき、回収対象の番号に該当するかご確認ください。

尚、2024年製の商品は本件の対象外となりますので、引き続きご使用いただけます。

【お問い合わせ専用フリーダイヤル（一般のお客様用）】

フリーダイヤル ：0120-23-0255

受付時間 ：10:00～20:00（土日祝日含む）

※営業時間は予告なく変更となる場合がございます。

【回収のお申込み】

下記QRコードまたはURLで表示される専用サイトにてお申込みをお願いいたします。

必要事項をご記入いただけましたら、回収キットをご指定の住所にお送りさせていただきます。

なお、回収キットの発送はお申込みいただいてから2週間～1か月以内を予定しております。

商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます。

URL：https://input-form7.jp/modules/francfranc_handyfan/index.php

尚、店舗では回収は行っておりませんので、ご留意ください。

【報道機関等法人様からのお問い合わせ】

下記QRコードまたはURLで表示される専用フォームにてお問い合わせください。

URL：https://x.gd/hmaTg(https://x.gd/hmaTg)