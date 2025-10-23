“黒×高機能”アパレル「Macqlo」、ブランド初ダウンジャケット登場!「ultimex zip down jacket」は10月24日発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

“黒×高機能”アパレルブランド「Macqlo/マックロ」を展開する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2025年10月24日(金)より、保温性に優れた800フィルパワーで、ブランド初となるダウンジャケット「ultimex zip down jacket」を発売いたします。

｜Macqloオンラインストア：https://macqlo.jp

“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」は昨年3月にローンチしました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30～40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

この度、10月24日(金)より、保温性に優れた800フィルパワーで、ブランド初となるダウンジャケット「ultimex zip down jacket」を発売いたします。約2年の歳月をかけて開発した、ストレッチ・撥水・速乾・透湿に優れた独自素材「ultimex/アルティメックス」を使用。

レインウェアの2倍以上の撥水で小雨や汚れを弾き、内部からの湿度を外に逃がすことで、蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。800FP*¹もの高いフィルパワーのダウンを、160gとふんだんに封入*²。表地・ダウンパック・ダウン・裏地の４層構造に仕立てることで、見た目のスマートさを損なわず、羽毛の飛び出しやダウンの偏りを防ぎます。

裏地に身体から出る遠赤外線を反射して保温する特殊生地を使用することでさらに保温性を高めました。高めのスタンドカラーやハンドウォーマー付きの大容量ポケットなど、細部にこだわりながらも、シンプルかつミニマルな印象を与えるデザインを追求。本商品は、Macqlo公式オンラインストアとMacqlo公式ショップにて販売いたします。

*¹ ダウンのかさ高（膨らみ具合）を示す単位で、数値が高いほど空気を多く含み、保温力が高まると言われています

*² Mサイズの封入量

■ultimex zip down jacket詳細

商品名：ultimex zip down jacket

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\49,500

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-1278mq-m

販路：Macqlo公式オンラインストア（ https://macqlo.jp ）

Macqlo公式ショップ（ Macqlo MIYASHITA PARK / Macqlo大丸札幌店 / Macqlo金沢フォーラス / Macqlo藤井大丸 / Macqloルクアイーレ / Macqlo ONE FUKUOKA BLDG. ）



■Macqloとは

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

Macqlo公式オンラインストア：https://macqlo.jp



■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F