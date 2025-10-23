第74回日経広告賞大賞に味の素 第14回日経電子版広告賞大賞はSAPジャパン
日本経済新聞社は第74回日経広告賞（2025年）の受賞作品46点を発表しました。大賞に味の素、最優秀賞には健康保険組合連合会、サントリーホールディングスが選ばれました。
第14回日経電子版広告賞の大賞にはSAPジャパンが選ばれました。
日経広告賞の大賞を受賞した味の素の作品
日経電子版広告賞の大賞を受賞したSAPジャパンの作品
広告の目的やストーリー性の明確さ、表現方法の創造性、時代をとらえ先進性があるかなどの基準に、掲載時期やシリーズ展開の効果、広告の効果も加味して各審査委員会で選考しました。
各賞の受賞者は以下の通りです。
■第74回日経広告賞（日本経済新聞に掲載された広告が対象）
【大賞】 味の素
【最優秀賞】 健康保険組合連合会
サントリーホールディングス
【部門賞】
▽テーマ別
〈環境・サステナビリティー部門〉
最優秀賞 ： レンゴー
優秀賞 ： エフピコ、LINE WORKS
〈環境大臣賞〉 レンゴー
〈企業ブランド部門〉
最優秀賞 ： 伊藤忠商事
優秀賞 ： リコー、三谷産業
〈社会価値創造部門〉
最優秀賞 ： ヤマト運輸
優秀賞 ： 西武鉄道、トヨタ自動車
▽業種別
〈テクノロジー・コンサルティング部門〉
最優秀賞 ： サムスン電子ジャパン
優秀賞 ： デル・テクノロジーズ、三菱電機
〈インダストリアル部門〉
最優秀賞 ： ニチレキグループ
優秀賞 ： IHI、荏原製作所
〈アセット部門〉
最優秀賞 ： 三井住友海上火災保険
優秀賞 ： 鹿島建設、セブン銀行
〈ライフスタイル部門〉
最優秀賞 ： ＪＲ東海
優秀賞 ： ニッカウヰスキー、良品計画
〈インフラ部門〉
最優秀賞 ： 日本郵船
優秀賞 ： 三井物産、商船三井
〈エンターテインメント部門〉
最優秀賞 ： アシックス
優秀賞 ： 集英社、サンリオエンターテイメント
〈ソーシャル部門〉
最優秀賞 ： 藤田医科大学
優秀賞 ： マイナビ、2025年日本国際博覧会協会
〈ファッション・ビューティー部門〉
最優秀賞 ： ヴァンクリーフ＆アーペル
優秀賞 ： エルメスジャポン、高島屋
■第14回日経電子版広告賞 （日経電子版に掲載された広告が対象）
【大賞】 SAPジャパン
【部門賞】
〈ビジネス部門〉
最優秀賞 ： デル・テクノロジーズ
優秀賞 ： パナソニックエナジー
〈ライフスタイル部門〉
最優秀賞 ： 中外製薬
優秀賞 ： LVMHウォッチ・ジュエリージャパン ゼニス
■特別賞
【日経MJ広告特別賞】 理研ビタミン
【THE NIKKEI MAGAZINE特別賞】 LVMHウォッチ・ジュエリージャパン ブルガリ
【日経・FTグローバル特別賞】 ヤクルト本社
【メディアリレーション特別賞】 UBS
＜日経広告賞に関するお問い合わせ＞
日本経済新聞社
メディアビジネス ソリューション推進ユニット 日経広告賞事務局
e-mail: naaw@nex.nikkei.co.jp