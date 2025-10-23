第74回日経広告賞大賞に味の素　第14回日経電子版広告賞大賞はSAPジャパン

日本経済新聞社は第74回日経広告賞（2025年）の受賞作品46点を発表しました。大賞に味の素、最優秀賞には健康保険組合連合会、サントリーホールディングスが選ばれました。


第14回日経電子版広告賞の大賞にはSAPジャパンが選ばれました。



広告の目的やストーリー性の明確さ、表現方法の創造性、時代をとらえ先進性があるかなどの基準に、掲載時期やシリーズ展開の効果、広告の効果も加味して各審査委員会で選考しました。



各賞の受賞者は以下の通りです。


■第74回日経広告賞（日本経済新聞に掲載された広告が対象）


【大賞】 味の素


【最優秀賞】 健康保険組合連合会


サントリーホールディングス


【部門賞】


▽テーマ別


〈環境・サステナビリティー部門〉


最優秀賞　：　 レンゴー


優秀賞 　 ：　 エフピコ、LINE WORKS




〈環境大臣賞〉　 レンゴー




〈企業ブランド部門〉


最優秀賞　：　 伊藤忠商事


優秀賞 　 ：　 リコー、三谷産業




〈社会価値創造部門〉


最優秀賞　：　 ヤマト運輸


優秀賞 　 ：　 西武鉄道、トヨタ自動車




▽業種別


〈テクノロジー・コンサルティング部門〉


最優秀賞　：　 サムスン電子ジャパン


優秀賞 　 ：　 デル・テクノロジーズ、三菱電機




〈インダストリアル部門〉


最優秀賞　：　 ニチレキグループ


優秀賞 　 ：　 IHI、荏原製作所




〈アセット部門〉


最優秀賞　：　 三井住友海上火災保険


優秀賞 　 ：　 鹿島建設、セブン銀行




〈ライフスタイル部門〉


最優秀賞　：　 ＪＲ東海


優秀賞 　 ： ニッカウヰスキー、良品計画




〈インフラ部門〉


最優秀賞　：　 日本郵船


優秀賞 　 ：　 三井物産、商船三井




〈エンターテインメント部門〉


最優秀賞　：　 アシックス


優秀賞 　 ：　 集英社、サンリオエンターテイメント




〈ソーシャル部門〉


最優秀賞　：　 藤田医科大学


優秀賞 　 ：　 マイナビ、2025年日本国際博覧会協会




〈ファッション・ビューティー部門〉


最優秀賞　：　 ヴァンクリーフ＆アーペル


優秀賞 　 ：　 エルメスジャポン、高島屋




■第14回日経電子版広告賞 （日経電子版に掲載された広告が対象）


【大賞】　 SAPジャパン




【部門賞】


〈ビジネス部門〉


最優秀賞　：　 デル・テクノロジーズ


優秀賞 　 ：　 パナソニックエナジー




〈ライフスタイル部門〉


最優秀賞　：　 中外製薬


優秀賞 　 ：　 LVMHウォッチ・ジュエリージャパン ゼニス




■特別賞


【日経MJ広告特別賞】　 理研ビタミン




【THE NIKKEI MAGAZINE特別賞】　 LVMHウォッチ・ジュエリージャパン ブルガリ




【日経・FTグローバル特別賞】　 ヤクルト本社




【メディアリレーション特別賞】　 UBS




