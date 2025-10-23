第74回日経広告賞大賞に味の素　第14回日経電子版広告賞大賞はSAPジャパン

株式会社 日本経済新聞社

日本経済新聞社は第74回日経広告賞（2025年）の受賞作品46点を発表しました。大賞に味の素、最優秀賞には健康保険組合連合会、サントリーホールディングスが選ばれました。

第14回日経電子版広告賞の大賞にはSAPジャパンが選ばれました。

日経広告賞の大賞を受賞した味の素の作品日経電子版広告賞の大賞を受賞したSAPジャパンの作品

広告の目的やストーリー性の明確さ、表現方法の創造性、時代をとらえ先進性があるかなどの基準に、掲載時期やシリーズ展開の効果、広告の効果も加味して各審査委員会で選考しました。

各賞の受賞者は以下の通りです。

■第74回日経広告賞（日本経済新聞に掲載された広告が対象）

【大賞】 味の素

【最優秀賞】 健康保険組合連合会

サントリーホールディングス

【部門賞】

▽テーマ別

〈環境・サステナビリティー部門〉

最優秀賞 ： レンゴー

優秀賞 ： エフピコ、LINE WORKS

〈環境大臣賞〉 レンゴー

〈企業ブランド部門〉

最優秀賞 ： 伊藤忠商事

優秀賞 ： リコー、三谷産業

〈社会価値創造部門〉

最優秀賞 ： ヤマト運輸

優秀賞 ： 西武鉄道、トヨタ自動車

▽業種別

〈テクノロジー・コンサルティング部門〉

最優秀賞 ： サムスン電子ジャパン

優秀賞 ： デル・テクノロジーズ、三菱電機

〈インダストリアル部門〉

最優秀賞 ： ニチレキグループ

優秀賞 ： IHI、荏原製作所

〈アセット部門〉

最優秀賞 ： 三井住友海上火災保険

優秀賞 ： 鹿島建設、セブン銀行

〈ライフスタイル部門〉

最優秀賞 ： ＪＲ東海

優秀賞 ： ニッカウヰスキー、良品計画

〈インフラ部門〉

最優秀賞 ： 日本郵船

優秀賞 ： 三井物産、商船三井

〈エンターテインメント部門〉

最優秀賞 ： アシックス

優秀賞 ： 集英社、サンリオエンターテイメント

〈ソーシャル部門〉

最優秀賞 ： 藤田医科大学

優秀賞 ： マイナビ、2025年日本国際博覧会協会

〈ファッション・ビューティー部門〉

最優秀賞 ： ヴァンクリーフ＆アーペル

優秀賞 ： エルメスジャポン、高島屋

■第14回日経電子版広告賞 （日経電子版に掲載された広告が対象）

【大賞】 SAPジャパン

【部門賞】

〈ビジネス部門〉

最優秀賞 ： デル・テクノロジーズ

優秀賞 ： パナソニックエナジー

〈ライフスタイル部門〉

最優秀賞 ： 中外製薬

優秀賞 ： LVMHウォッチ・ジュエリージャパン ゼニス

■特別賞

【日経MJ広告特別賞】 理研ビタミン

【THE NIKKEI MAGAZINE特別賞】 LVMHウォッチ・ジュエリージャパン ブルガリ

【日経・FTグローバル特別賞】 ヤクルト本社

【メディアリレーション特別賞】 UBS

＜日経広告賞に関するお問い合わせ＞

日本経済新聞社

メディアビジネス ソリューション推進ユニット 日経広告賞事務局

e-mail: naaw@nex.nikkei.co.jp