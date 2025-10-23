「スカルプD」新ブランドアンバサダーに糸井嘉男さん・坂東工さんが就任“大人の清潔感”がテーマの新クリエイティブを公開

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズシャンプーブランド「スカルプD」は、元プロ野球選手の糸井嘉男さんと、俳優・MC・アーティストの坂東工さんの2名をブランドアンバサダーに起用いたしました。

アンバサダー就任を記念し、アンファー公式ストアでは対象商品が最大30％オフとなる就任記念キャンペーンを開催いたします。

アンバサダー就任記念キャンペーンサイト：https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/sdbrand/

ブランドアンバサダー起用背景

メンズシャンプーブランド「スカルプD」は、2005年のブランド誕生以来、今年で20周年を迎えます。この度、「スカルプD」はブランドアンバサダーとして、元プロ野球選手の糸井嘉男さんと、俳優・MC・アーティストの坂東工さんの2名を起用いたしました。

プロ野球選手引退後、野球解説者のほか、タレントとしても精力的に活動されている“超人”糸井さんと、MC業だけでなく俳優業やアート活動など、マルチに活動されている坂東さん。

まったく異なるジャンルで活躍されているお二人ですが、年齢を重ねてもなお、自身の可能性を広げ挑戦を続ける姿勢は、「スカルプD」が目指す“常に挑戦し続ける大人の男性像”そのものです。そうした生き方に共感し、この度、ブランドアンバサダーとしてお迎えすることとなりました。

ブランドアンバサダーを起用した新クリエイティブのテーマは、“大人の清潔感”。「スカルプＤ」で身だしなみをケアし、洗練された魅力溢れる大人になることをポジティブに応援するクリエイティブとなっております。

「スカルプD」は、今後もブランドアンバサダーのお二人と共に様々なプロモーションを展開してまいります。

普段のイメージとは異なる仕上がりに糸井さんも大満足！似合いすぎている坂東さんのスーツ姿に、現場大絶賛！

まずは坂東さんの個人カット撮影からスタート。ビシッとキメたスーツスタイルでスタジオに登場された坂東さんの姿に、現場に思わず「格好良い・・・！」と感嘆の声が漏れます。また、カラートリートメントの撮影では、普段のスーツ姿から一転、プライベートを感じさせるパジャマ姿で自然な表情を見せる坂東さん。様々なパターンをスマートにこなし、あっという間にオールアップとなりました。

その後、糸井さんの個人カット撮影もスタート。鍛え上げられた肉体にフォーマルなジャケット姿が映え、順調に撮影が進みました。インタビュー動画の撮影では糸井さんらしい天然発言も。詳細は以下をご覧ください。

最後に、糸井さんと坂東さんが揃ったビジュアルの撮影でお二人がご対面。普段はなかなか交わることのないお二人のツーショットに現場も大興奮。腕を組んだり、肩を組んだりと様々なポージングでの撮影が行われ、終始にこやかな雰囲気にて撮影が締めくくられました。

ブランドアンバサダー就任インタビュー 糸井嘉男さん編「スカルプD」を置きたい場所は「甲子園のロッカールーム」！？ 日本一の秘訣はまさかの「スカルプD」？メディア出演が増えて、意識していることは「週8のジム」！？ “大人の清潔感”と聞いて思い浮かべる人は、「新庄さん」！

糸井嘉男さんインタビュー動画：https://youtu.be/yyrIt5hFS3M

Q. 「スカルプD」ブランドアンバサダーに就任した感想は？

ブランドアンバサダーって初めてですし、色んなことに挑戦したかったので嬉しかったです！

Q「スカルプD」の“推し商品”は？

やっぱり、シャンプーですね！野球をやっていると帽子で頭がムレたり汗をかく回数が多かったので、現役の時から使っていたらと思いました。(笑) 今もジムに行きますけど、トレーニングした後は「スカルプD」で爽快感を得ています！

Q「スカルプD」をおすすめしたい人は？

そうですね...、阪神タイガース、セ・リーグ優勝しましたけど、甲子園のロッカーのお風呂に大量に置いてみんなに使ってもらいたい！負けた試合とかも、嫌な気持ちをシャンプーで洗い流してあげたい！(笑)そうしたら、日本一、なれるんじゃないかな。

Qヘアスタイリングのこだわりは？

僕、めっちゃ白髪多いんですよ！今日の撮影のために、昨日しっかり白髪染めしてきたくらい。(笑)

なので、「スカルプD」のヘアカラー使ったり、普段から清潔感見えるようにこだわってはいますね。

Q本日のスタイリッシュな姿で、やりたいことは？

この姿で・・・、僕、現役の時メジャーリーガー夢見てたんで、この姿で今の現役メジャーリーガー、会いたいですね。ダルビッシュとか、大谷君とか！で、シャンプー持っていきたいです！(笑)

Qメディア出演が増えている中、身だしなみで、より気を付けていることは？

内面からというのを意識して…僕はジムによく行って体のラインとかすごい気にしてますね。

ジムには、週8くらい行ってます。・・・(一週間)超えてる！？(笑)まあ極力行くようにしてます。

Q“大人の清潔感”と聞いて思い浮かべる人は？

(即答で、)新庄さん！新庄さんは昔から美意識高くて、日本ハムに入団してルーキーの時から新庄さんとやらせてもらってましたけど、見られる職業だぞ、ということを教えられた気がして。身だしなみとか、球場に行くまでの服装とか、そういうことを気にするということを教えていただきましたね。

Q“スマートで清潔感のある男性”になるためのアドバイスを教えてください

そうですね、身体を動かすということは、すべてに繋がると思うんですよ。活力になったり、色んなやる気を生み出すと思いますし、それが清潔感にも繋がっていくと思います。是非、まずは身体を動かしてみてください！

■ブランドアンバサダー就任インタビュー 坂東工さん編 推し商品は薬用育毛スカルプトニック！使ってみた感想は「多幸感」！？ 腰までの長髪、坊主・・・坂東さんの意外な髪型遍歴の中で感じた髪悩みとは？ 坂東さんの考える“スマートな男性”とは、「自分の“好き”を知っていること」

坂東工さんインタビュー動画：https://youtu.be/176PIuOwKCE

Q. 「スカルプD」ブランドアンバサダーに就任した感想は？

私が人知れずこだわってきたところに、光を当ててくださって本当に感謝しています。これから、アンバサダーとして頑張ります！

Q. 「スカルプD」に抱いていた印象、実際に使ってみた感想は？

専門性の高い育毛ブランドというイメージだったのですが、実際に使用させていただいて、これは、日々のパートナーだなと感じています。

Q. 坂東さんの推し商品は？

シャンプー、パックコンディショナー、そして、薬用育毛スカルプトニックを愛用しています。特に、タオルドライした後の楽しみは、この薬用育毛スカルプトニックです。なんと表現すればいいか…いうならば、“多幸感”です。サウナに行ったときに感じる、“ととのう”という感覚もあります。実は、仕事が忙しいとあまり眠れなくなってしまうのですが、これを使い始めてから、ぐっすり眠れるようになりました。

Q. 坂東さんの髪悩みについて

この前、帽子を取った後にぺちゃんこの自分の髪を見て、ハリとコシがなくなったな・・・と感じていたところだったんですよ。そこで、「スカルプD」を使ってみたら、いまや帽子が恐くなくなりました。

そして・・・発毛剤のスカルプD メディカルミノキ5ですが、実は腰あたりまで髪があった時期がありまして、そこから一気に坊主にしたんですよ。坊主にした時に、頭皮がちょっと上がっているぞ、と感じ、どういうケアをしたらいいか分からない中で、調べてたどり着いたのがスカルプD メディカルミノキ5でした。

また、白髪ですが、僕自身はあまり気にしてこなかったのですが、この前撮影で前かがみの状態になった時に、少し白髪で薄く見えてしまった時がありまして、その時にメイクさんが埋めてくださったんです。そうしたら、印象がガラリと変わりまして、若々しさもありつつ、説得力が増したという体験もしたので、白髪ケアの重要性も感じました。

Q. CMを撮影した感想

若返りましたね。先ほど多幸感というお話をしましたが、そういうものに包まれていると自分の自信に繋がり、それが余裕に繋がっているんだなと。余裕を持つ大人って、多分若々しいのかなと、自分を見て思ってしまいました。(笑)

Q. 坂東さんの考える“スマートな男性”とは？

多分、自分の“好き”と思うことを、知っている人なんじゃないかなと思います。その“好き”から、こんなものが自分の周りにあったらいいなを考え、自分の環境を整えていく。それがまるで自分の補助輪のようなものになって，何があっても余裕があるように受け止められる。なので、今日の撮影、楽しかったんですけど、もっと色んなことが起きないかなと(笑)、余裕で思っていました。

Q“スマートで清潔感のある男性”になるためのアドバイスを教えてください

良いものをいち早く取り入れることだと思います。そこに体験を自分でしていくことなんだと思います。僕自身も「スカルプD」を使い始めて、欠かせないものになったんですよ。しかしそこには実は努力というものは必要ではなくて、やってみた体験があり、それが豊かさに繋がっていったんだと思います。

プロフィール

糸井嘉男(いといよしお)

1981年京都府出身。 04年～12年日本ハムファイターズ（現：北海道日本ハムファイターズ）13年～16年オリックスバファローズ、17年～22年阪神タイガース 京都府立宮津高等学校（現：京都府立宮津天橋高等学校）から近畿大学へ進学し、2003年ドラフト会議で日本ハムファイターズ（現：北海道日本ハムファイターズ）に自由獲得で入団。 2004年～2012年にかけて北海道日本ハムファイターズでプレーし、2006投手から野手へ転向し、活躍する。 2013年～2016年はオリックス・バファローズでプレー。2014年にパシフィック・リーグ首位打者を獲得、2016年には史上最年長での盗塁王に。2009年から6年連続の「打率3割、20盗塁、ゴールデングラブ賞」はプロ野球史上初。 2017年～2022年は阪神タイガースでプレー、2021年には史上31人目の通算300盗塁を達成した。2022年に現役を引退し、現在は阪神タイガースの「Special Ambassador」(SA)を務め、プロ野球の解説など数多くのテレビ番組にも出演し活躍中。

坂東工(ばんどうたくみ)

俳優・MC・アーティスト。株式会社MORIYA代表。日本大学芸術学部を卒業後、渡米。アメリカではネイティブアメリカンと生活を共にし、自然と共生する感性や表現を学ぶ。映画『硫黄島からの手紙』（クリント・イーストウッド監督）をはじめとする映画・ドラマに出演。

帰国後はナレーター・MCとしても活躍し、AmazonPrimeVideo『バチェラー・ジャパン』司会として幅広い支持を集めた。2011年の東日本大震災を契機にアート活動を開始し、人や場所のエネルギーを独自の手法で描き出す「オーラアート」を創始。国内外での個展、企業・ブランドとのコラボレーション、神社への奉納などを通じ、その表現は広がり続けている。俳優・MC・アーティストとして、目に見えない「心の光」や「気配」を可視化する表現活動を展開し、人生と芸術の新たな可能性を探求している。

「スカルプD」シリーズ対象商品が最大30％オフ！アンバサダー就任記念キャンペーンを開催

お二人のブランドアンバサダー就任を記念し、10月23日(木)10:00～11月10日(月)9:59の期間、アンファー公式ストアでは「スカルプD」シリーズの対象商品が最大30％オフとなるアンバサダー就任キャンペーンを開催いたします。詳細はアンバサダー就任記念キャンペーンサイトをご覧ください。

キャンペーンサイト：https://scalp-d.angfa-store.jp/campaign/sdbrand/

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。