多様なチャネルへの広告配信を実現する統合型マーケティングプラットフォームを提供

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、プログラマティック広告配信に特化したマーケティングプラットフォームを強みとするカナダのStackAdapt Inc.（スタックアダプト）と、国内企業として初めて協業しました。この協業を通じて、複数のチャネルへの広告配信を統合的に管理・配信設計できる「DNPマルチチャネルマーケティング ADbounce（アドバウンス） powered by StackAdapt」の提供を2025年10月23日に開始します。

共同事業開始の背景と目指す方向

企業が複数のチャネルに広告を配信する際、単一プラットフォームで効率的に管理するとともに、顧客になりうる“真のターゲット”に向けた適切なアプローチをしたいというニーズが高まっています。

こうした広告主のニーズに対して、DNPは今回StackAdaptと協業し、同社のマーケティングプラットフォームを用いた新しい広告ビジネスモデルを国内に展開します。多様なチャネルでの広告配信を統合的に管理し、個人を特定しない生活者データと連動した信頼性の高い配信設計によって、一貫した戦略に基づく効率的・効果的な広告配信を実現します。これにより、非効率な配信や、生活者から望まれない配信を低減し、広告主の潜在顧客へのリーチやブランド価値の向上を図ります。また、広告配信で得られる“生きたマーケティングデータ”を効果的に活用できるようになります。

DNPとStackAdaptの両社は、広告配信を中心に企業のマーケティング活動と企業価値向上の結びつきを強め、より本質的な価値向上効果を生み出す環境づくりを支援します。

「DNPマルチチャネルマーケティング ADbounce」の特長

○多様なチャネルでの広告配信を統合的に管理し、戦略的なマーケティング活動を実現

国内のデジタル広告は、多くの場合、Webサイト・SNS・アプリ・CTV（インターネット接続のコネクテッドTV）等の媒体ごとにターゲティングを行った上で配信を行い媒体ごとに得られたデータを集計する形で効果測定をするといった運用をしています。そのため、施策の効果は推定が多く、生活者が望まない広告が複数の媒体で重複して配信される等の課題が生じています。本サービスでは、複数チャネルでの広告配信の統合的な管理・配信設計が可能となるため、効率的かつ戦略的なプロモーションによる広告効果の最大化と生活者への最適なアプローチの実現につながります。

○多様なチャネルの連動による広告効果の可視化

情報媒体の多様なチャネルを横断する生活者の行動経路を一元的に把握できます。これにより、プロモーション施策全体に対して各チャネルがどのように貢献しているのか、定量的に分析できるようになります。このデータを活用することで、より効果的なマーケティング活動の推進にもつながります。

○生活者への安全・安心な広告体験の提供と、持続可能な広告市場の形成

本サービスによる統合的に管理された独自の配信環境によって、広告主企業の製品・サービスの顧客になりうるターゲットに、より適切な形で有用な情報が配信される確率を高めます。広告主が意図しない媒体への配信や生活者が望まない広告表示を低減することで、広告主のブランドイメージの低下・毀損（きそん）を防ぐとともに、広告主・生活者・媒体社の三者にとって、より健全な広告エコシステムの構築を目指します。

今後の展開

DNPは今後も、StackAdaptとの連携を深めながら、広告主の多様なニーズに応える先端の広告技術と運用体制を提供していきます。また、広告配信だけでなく、顧客管理システムや業務関連のプラットフォーム（MA：Marketing Automation）など、企業のマーケティング活動を最大化するソリューションを提供し、広告主の包括的な支援に取り組んでいきます。

■StackAdaptからのメッセージ

我々StackAdaptも、短期的な効果指標だけにとらわれない、長期的、本質的なブランディング向上や販促・マーケティングに寄与する広告配信がグローバルスタンダードになってきているなか、そういった考え方とそれを可能にするサービスを日本国内で拡大することを目指してきました。独自の広告経済圏「DNP Marketplace」を基盤に、企業・生活者・メディアをつなぎ、フルファネルで最適なコミュニケーションを実現したいという考えに深く共感し、今回の協業が実現しました。

StackAdaptが持つ最先端のAI技術とグローバルな知見、DNPが持つ最適な広告体験設計・運用力を融合して、広告主の皆さまが多様なチャネルで最適なターゲットにリーチし、より高い広告効果を実現、実感できると期待しています。

StackAdapt Japan 株式会社 Head of Business 山口武

■StackAdaptについて（https://www.stackadapt.com/）

StackAdaptは、AIと機械学習を活用したプログラマティック広告配信プラットフォームを提供するグローバル企業です。2014年にカナダ・トロントで設立され、北米・ヨーロッパ・アジアにオフィスを展開し、現在1,500名以上の従業員が所属しています。

StackAdaptは、広告キャンペーンの企画から最適化、レポーティングまでをシームレスに支援するエンドツーエンドのマーケティングソリューションを提供しています。高度なターゲティング技術と独自の入札アルゴリズムにより、広告主のビジネス成果最大化を支援します。

日本市場においては、東京オフィスを拠点に、国内企業および広告代理店に対してAIを活用したフルファネル、マルチチャンネルの効果的な広告配信を推進しています。

＊DNPマルチチャネルマーケティングADbounce → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20177352_4986.html

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。