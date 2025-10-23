水道会社発祥のスーツに見える作業着「WWS」、MOONRAKERSと共同開発！10月24日（金）から汗ジミ防止・消臭などの12個もの機能性を搭載した「無敵のパーカー」「無敵のパンツ」の再販売開始！

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区 代表取締役：関谷有三)は、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：西田誠、以下MOONRAKERS）と共同開発した、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・皮脂除去など先端テクノロジーによる12個もの機能性を搭載した「無敵のパーカー」「無敵のパンツ」を2025年10月24日（金）から再販売を開始いたします。本商品は、2025年2月に応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を行い、目標金額の9000％越えとなる応援総額2,800万円を突破するなど大きな反響を頂いております。

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/moontech_setup

WWSは、水道工事会社の制服として開発され、スーツ型作業着という大きな新市場を生み出しました。独自開発のタフでなめらかな新素材「ultimex/アルティメックス」を開発し、洗濯機で丸洗いできて、しわになりにくく、どのような体勢でもフィットするストレッチ性と3時間程で乾く驚きの機能性と快適さを備えた機能性スーツを展開しております。2018年3月から販売を開始し、累計販売数は40万着を達成しております。

MOONRAKERSは、東レ発のスピンオフベンチャーとして現在話題のスタートアップです。最新の先端テクノロジーと日常生活を密につなぎ、快適で便利で美しい「ミライの生活」の創造を目指しています。クラウドファンディング（以下、CF）を最大限に活用し、在庫リスクをもたず最先端テクノロジーの魅力を伝える商品をローンチ。これまで20回を超えるCFを実施しており、累計2億円を超える支援を集めています。

今回、第一弾を大成功に収めた両者が、ライフスタイルが多様になる現代で、カジュアルからスポーツ、トラベルまでも

全て 1 着で対応できるアイテムを先端テクノロジーの力で開発しようという目的で協業第 2 弾として「無敵のパーカー」「無敵のパンツ」の開発が決定しました。

両商品には、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・皮脂除去など12個もの高い機能を搭載した「過剰なほどの機能性」を持つ「MOON-TECH(R)」を使用。どうしても半袖や短パンが苦手という方でも、酷暑の多い夏場で長袖長ズボンでありながら快適に過ごせるアイテムです。

また、ダブルジップのオリジナルファスナー、綺麗に立つハイネックデザイン、パーカーフロントやパンツ裏のポケットをジップ付きポケットにするなどシンプルデザインながら、随所に存在感のあるこだわりのギミックを搭載しております。2025年10月24日（金）からWWS公式オンラインストア・WWS直営6店舗*にて一般販売を開始いたします。

- 「無敵のパーカー」商品詳細

商品名：MOON-TECH(R) パーカー

価格：\12,980（税込）

カラー：ブラック/ホワイト/グレー/ネイビー

サイズ：S/M/L/XL/2XL

機能性一覧：汗ジミ防止、吸汗速乾、消臭、防汚、皮脂除去、抗菌、ストレッチ、透け防止、UVカット、速乾、防シワ、高耐久性。

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000542

- 「無敵のパンツ」商品詳細

商品名：MOON-TECH(R) パンツ

価格：\9,900（税込）

カラー：ブラック/ホワイト/グレー/ネイビー

サイズ：S/M/L/XL/2XL

機能性一覧：汗ジミ防止、吸汗速乾、消臭、防汚、皮脂除去、抗菌、ストレッチ、透け防止、UVカット、速乾、防シワ、高耐久性。

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000533

- 「無敵のパーカー」「無敵のパンツ」 機能性（汗ジミ防止）抜粋- 「無敵のパーカー」「無敵のパンツ」 販売先一覧

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM

WWSヤエチカ店：https://www.workwearsuit.com/contents/yaesu

WWS FlagshipStore新宿：https://www.workwearsuit.com/contents/shinjukusanchome

WWS ららテラス川口：https://www.workwearsuit.com/contents/lalaterrace_kawaguchi

WWSららぽーとEXPOCITY：https://www.workwearsuit.com/contents/lalaport_expocity

WWSサカエチカ：https://www.workwearsuit.com/contents/sakaechika

WWSディアモール大阪：https://www.workwearsuit.com/contents/diamor_osaka

MOONRAKERS公式オンラインストア：https://moonrakers.jp

- WWSとは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させたスーツに見える作業着を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。累計販売着数は40万着を突破。独自開発の新素材「ultimex/アルティメックス」を用い、高機能性を実現しました。

- MOONRAKERS/ムーンレイカーズとは

「MOONRAKERS」は、最新の先端テクノロジーとみなさまの生活をダイレクトにつなぎ、快適で便利で、そして美しい「未来」の創造を目指すプロジェクトです。東レグループを筆頭に世界に誇る技術を持つ日本の有力技術企業メンバーと連携し、既存の繊維・ファッション業界の抱える問題点に正面から向き合いそれらを解消した未来図の創造に挑戦します。

Website：https://moonrakers.jp/

会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/