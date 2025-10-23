【11/4（火）一日限定・参加無料】日本最大級のマーケティング総合展「リニューアル発表会」を開催！

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）は2025年11月4日（火）東京ミッドタウン八重洲（4階カンファレンスルーム）にて「マーケティングWeek リニューアル発表会」を開催いたします。

マーケティングWeek リニューアル発表会 2025年11月4日(火)15:00-16:30 @東京ミッドタウン八重洲4階カンファレンスルーム

日本最大級のマーケティング総合展である「マーケティングWeek」は、2026年4月より、新たに「デジタルマーケティング」「ブランド戦略」「マーケティング戦略」「ソーシャルメディア」に特化した4つの展示会を新設し、大幅にリニューアルして開催いたします。また、2026年10月より秋展を新規開催いたします。その全貌を初公開するリニューアル発表会を、11月4日（月）15:00～ 東京ミッドタウン八重洲にて開催いたします。本発表会では、会場限定で最新の展示会情報や、出展成果を高めるためのヒントをお聞きいただけます。（先着２００名 予約制）

参加申込はこちら 先着２００名限定/無料 :https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/exhibit/renewal-presentation.html#tabs-fd1f2e44b5-item-bab41b4902-tab?utm_campaign=prtimes1023&utm_medium=referral&utm_source=intex

リニューアル発表会 プログラム内容をご紹介

１.秋展 新設のお知らせ【10月東京ビッグサイトにて新規開催】

2026年から、東京ビッグサイトで年3回（4月、6月、10月）、インテックス大阪で年1回（11月）

に開催します。

２.新しい展示会構成についての発表

マーケティングWeekは、下記４つの分野の展示会を新たに加え開催します。

「デジタルマーケティング強化EXPO」「ブランド戦略・PR EXPO」

「マーケティング戦略立案EXPO」「SNS・インフルエンサー活用EXPO」

ブランディングやコンサルティングといった今までになかった新エリアが誕生し、今後拡大市場に

あるデジタルマーケティング領域も強化するなど、今まで以上に全国からマーケターが集まる

総合展示会に生まれ変わります。

３.リーズナブルな新出展料金プランのご紹介

スタートアップ企業向け出展プラン (先着20社限定)、出展料金を抑えたコンパクト出展プランを

ご紹介します。新プランで下記を解決いただけます。

４.併催イベントの発表

より多くのマーケターの皆さまにご来場いただけるよう、魅力的なイベントを新たに多数併催しま

す。海外有力企業のCMOによる特別カンファレンスや、テーマ別のネットワーキング交流会など、

充実したプログラムをご紹介します。

５.前回出展社によるゲストスピーチを実施

～成果を上げるノウハウ共有セミナー～

６.具体的な出展方法のご相談を承ります

会場では、事務局スタッフに直接ご相談いただけます。

出展準備に関するご質問はもちろん、会場内でご希望の出展場所を選び、その場でお申込みいただく

ことも可能です。

2026年の本展への出展をご検討中の企業様にとって、展示会の方向性や活用方法を具体的に把握いただける貴重な機会です。 ぜひご参加いただき、今後のご出展計画にお役立てください。

リニューアル発表会 開催概要

マーケティングWeek リニューアル発表会

●日時：11月4日（火） 15:00～16:30

●場所：東京ミッドタウン八重洲 4階カンファレンスルーム

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

■参加人数：200名（予約制／先着）

■参加費：無料

マーケティングWeekについて

本展はWebマーケティング、SNS活用、広告メディア、顧客分析、販促グッズなどのマーケティング課題の解決に欠かせない製品・サービスが一堂に出展し、計画から施策実施まで、今必要なマーケティング手法をいち早くチェック・比較検討できる展示会です。2026年4月より、新たに「デジタルマーケティング」「ブランド戦略」「マーケティング戦略」「ソーシャルメディア」に特化した4つの展示会を新設し、大幅にリニューアルして開催いたします。

本展は年４回開催いたします

展示会名称 第26回 マーケティングWeek -春 2026-

会期 2026年4月22日（水）～24日（金）

会場 東京ビッグサイト 南展示棟

展示会名称 第27回 マーケティングWeek -夏 2026-

会期 2026年6月24日（水）～26日（金）

会場 東京ビッグサイト 西展示棟

展示会名称 第28回 マーケティングWeek -秋 2026-

会期 2026年10月7日（水）～9日（金）

会場 東京ビッグサイト 南展示棟

展示会名称 第7回 マーケティングWeek -大阪 2026-

会期 2026年11月18日（水）～20日（金）

会場 インテックス大阪 1～2号館

後援（公社）日本マーケティング協会

主催 RX Japan 株式会社

＜問い合わせ先＞

RX Japan（株） マーケティングWeek 事務局

TEL：03-6739-4128 MAIL：spex.jp@rxglobal.com

オフィス所在地： 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階