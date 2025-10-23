SNS『mixi2』がMVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」のカウントフリーオプション対象コンテンツとして2025年10月23日（木）より追加！
LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/
株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において2025年10月23日（木）よりカウントフリーオプション対象コンテンツとして株式会社MIXI（以下MIXI、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が提供するSNS「mixi2」を新たに追加することをお知らせいたします。
■新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加
2025年10月23日（木）に新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加いたしました。新規追加対象のコンテンツは以下の通りです。
『mixi2』公式サイト https://mixi.social/
＜配信元：MIXI＞
※上記を含めた、全カウントフリーオプション対象コンテンツの一覧は以下URLにてご確認ください。
⇒https://linksmate.jp/about/countfree/
■ソーシャル・ネットワーキング サービス（SNS）「mixi2」とは
「mixi2」は、「今を共有でき、すぐ集える」ソーシャル・ネットワーキング サービス（SNS）です。
日々の出来事を手軽に投稿でき、身近な友人や知人間の流行りを知れ、仲が良い人とより密な交流を楽しめる場を提供します。SNS『mixi』登場から20年、MIXIが提供する新しいSNSです。
■「LinksMate」とは
「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。
■「カウントフリーオプション」とは
「カウントフリーオプション」は、対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF（※）となるLinksMateが提供するオプションサービスです。
データ通信容量を節約することができ、外出先でのコンテンツダウンロードなども通信量を気にすることなく行うことができます。
また、データ通信容量がなくなり低速データ通信状態になった場合でもカウントフリーオプションをご利用されていれば、対象の通信は高速のままご利用いただけるため、対象外のコンテンツなどで通信容量を使い切った場合でも安心です。
※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。
(C)︎MIXI, Inc.
(C)LogicLinks, Inc.
●株式会社LogicLinks 概要
社名：株式会社LogicLinks
設立：2016年11月25日
資本金：1億1,250万円
代表者：代表取締役社長 春田康一
主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業