¡ÚMATE.BIKE¡ÛBROOKS¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¥µ¥É¥ë¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎMATE Fusion 2.0¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï
MATE Fusion 2.0 Limited Edition with BROOKS (TEAL)
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥óÈ¯¤Îe-BIKE¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMATE.BIKE(https://mate-bike.jp/)¡×(¥á¥¤¥È¥Ð¥¤¥¯)¤Ï¡¢¡ÖMATE Fusion 2.0(https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion)¡×(¥á¥¤¥È¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó ¥Äー¥Ý¥¤¥ó¥È¥¼¥í)¤Î¥Ë¥åー¥«¥éー¡ÖSilver Haze¡×(¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¤¥º)¤Ë¡¢150Ç¯Â³¤¯ÅÁÅý¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBROOKS(https://www.cog.inc/brooks)¡×(¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹)¤Î¥ì¥¶ー¥µ¥É¥ë¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ò10·î24Æü(¶â) 11:00¤«¤é¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MATE Fusion 2.0 Silver Haze¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎMATE Fusion¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥«¥éー¤ÎÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¡¢BROOKS¤ÎÄêÈÖ¥ì¥¶ー¥µ¥É¥ë"B17"¤È¥°¥ê¥Ã¥×"SLENDER LEATHER GRIPS"¤òÁõÈ÷¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖMATE Fusion 2.0 Limited Edition with BROOKS¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¶ー¥«¥éー¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Ç¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¤ÎÇ»Ã¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡ÖHONEY¡×(¥Ï¥Ëー)¤È¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥«¥éー¤ÇÀÄ¤ÈÎÐ¤Îº®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿³û¤Î±©¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¿§¹ç¤¤¤¬Í³Íè¤Î¡ÖTEAL¡×(¥Æ¥£ー¥ë)¤Î2¥«¥éー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ºòº£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Î¥àー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ÅÁÅý¤ÈÀè¿ÊÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ§Èó¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚBROOKS¡Û
1866Ç¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É ¥Ðー¥ß¥ó¥¬¥à¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥É¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡£
B17¥ì¥¶ー¥µ¥É¥ë¤Ï¡¢150Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤Ê¤ªºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥´¥à¥Ùー¥¹¤Ë¥³¥Ã¥È¥ó¥¢¥Ã¥Ñー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Cambium¥·¥êー¥º¤ä¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚBROOKS ENGLAND ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.cog.inc/brooks
¡Ú¥À¥¤¥¢¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.cog.inc
COLOR STORY
Âî±Û¤·¤¿¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤¡£ ½Å¸ü¤ÊÎò»Ë¤ËËá¤«¤ì¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥ì¥¶ー¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ðー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Î·É°Õ¤È¥Õ¥åー¥Á¥ã¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌ´ÁÛ¤¬¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£ ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÀº¿À¡¢¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤È¥â¥À¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
DETAIL
À½ÉÊÌ¾¡§MATE Fusion 2.0 Limited Edition with BROOKS
¥«¥éーÌ¾¡§Silver Haze
²Á³Ê¡§HONEY 404,800±ß(ÀÇ¹þ)～ / ¸ÂÄê¿ô10Âæ
¡¡¡¡¡¡TEAL 408,430±ß(ÀÇ¹þ)～ / ¸ÂÄê¿ô15Âæ
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü(¶â) 11:00
Å¸³«Àè¡§Ä¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
URL¡§https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion
MATE.BIKE TOKYO ÀÄ»³ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡ÖTEAL¡×¤Î¡¢MATE.BIKE OSAKA¤Ç¤Ï¡ÖHONEY¡×¤Î¼ÖÂÎÅ¸¼¨¤òÍ½ÌóÈÎÇä³«»ÏÆü¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯12·îÃæ½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡¤´Ç¼¼Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥É¥ë¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¥ì¥¶ー¥«¥éー¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¥«¥éー¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
À½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥âー¥¿ー¡§250W
¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ìー¥¡§Ìý°µ¼°
¥®¥¢¡§9ÃÊÊÑÂ® MicroshiftÀ½¥®¥¢
¥¢¥·¥¹¥ÈÂ®ÅÙ¾å¸Â¡§24.0km/h (15mph)
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§Samsung / LG / BAKÅù
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½ÐÎÏ¡§36V 13Ah (468Wh)
ºÇÂç¥¢¥·¥¹¥ÈÁö¹Ôµ÷Î¥¡§80km
½ÅÎÌ(¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´Þ¤à)¡§26kg
¥µ¥¤¥º¡§ÄÌ¾ï»þ | ¹â¤µ108xÄ¹¤µ160xÉý62cm
¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ | ¹â¤µ68xÄ¹¤µ90xÉý40cm
THE HISTORY OF THE BRAND
MATE.BIKE¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÀè¿Ê¹ñ¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Ç2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¾è¤ë¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿MATE.BIKE¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Îe-BIKE¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£AÃÏÅÀ¤«¤éBÃÏÅÀ¤Ø¡¢¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤MATE(Ãç´Ö)¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡£¤½¤ì¤Ï¿´¶¯¤¤Í§¿Í¡¢°ì½ï¤ËºäÆ»¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêËÀ¡¢Á°¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î±þ±ç¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ëÎÏ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤âMATE.BIKE¤Ï¡¢100%ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÈÍÑ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ä¡¢²ÝÂê¤Î¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÇ½¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢e-BIKE¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MATE.BIKE IN JAPAN
2021Ç¯¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤äÇÓµ¤¥¬¥¹¤Ë°ø¤ë´Ä¶ÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢MATE.BIKE¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤òÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯½Õ¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤È¤·¤ÆÆîÀÄ»³¤ËÁý¾²°ÜÅ¾¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5·î¤ËÂçºå¡¦ÆîÁ¥¾ì¤Ë´ØÀ¾È¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤ò¼«Í³¤¬µÖ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ò¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëe-BIKE¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
