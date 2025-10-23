国内最大級のビルメンテナンス、建物・施設管理の専門展示会「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025」開催／特別企画「ハウスクリーニング展」を新設

一般社団法人日本能率協会

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会（会長：佐々木浩二）と、一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2025年11月19日（水）～21日（金） の3日間、東京ビッグサイト西展示棟で「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025」を開催します。

本展は、年に１度開催する国内最大級のビルメンテナンス分野に特化した専門展示会です。清掃・衛生資機材を中心に人手不足対策や省エネルギー、ソフトウェア、設備・点検、などビルメンテナンスに関する様々な商材が一堂に会します。

また近年、高齢化社会の進行や共働き世帯の増加、そして生活者の衛生意識の高まりからハウスクリーニング業界はますます注目を集めています。こうした市場を背景に、今回は特別企画として、ハウスクリーニング業界に特化した「ハウスクリーニング展」を新設しました。同エリアでは、排水管、壁紙、エアコン、害鳥対策、スケジュール管理AIまで、現場の課題を解決する最新ソリューションを一堂に紹介します。実際の作業で役立つ実演や体験型展示も充実！エアコンクリーニングの分解実演や、水垢クリーニングの実演、洗浄剤のデモなど、“見る・学ぶ・体験する”展示会です。

出展は150社・370ブースを予定しており、来場者は14,000名を見込んでいます。現在、公式サイト（https://www.jma.or.jp/BMCL/）にて来場事前登録を受け付けています。

開催概要

●名 称：ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2025

●会 期：2025年11月19日（水）～21日（金） 10：00～17：00

●会 場：東京ビッグサイト 西展示棟

●主 催：公益社団法人全国ビルメンテナンス協会、一般社団法人日本能率協会

●共 催：一般財団法人建築物管理訓練センター、公益社団法人東京ビルメンテナンス

協会

●展示規模：150社・370ブース（予定）

●来場登録予定者数：14,000名

●来場方法：無料 ※来場事前登録（https://www.jma.or.jp/BMCL/visitor/index.html）

※同時開催展示会は再登録不要で相互入場できます。

●公式サイト： https://www.jma.or.jp/BMCL/

●同時開催：JapanHomeShow＆BuildingShow2025／JAPANTEX2025／アジア・ファニシングフェア2025

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO事務局

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内

TEL: 03-3434-1988 （平日9～17時）／ Email：bmhf-cl@jma.or.jp