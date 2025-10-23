BATTERY JAPAN【関西】出展のご案内

株式会社日新

株式会社日新（神奈川県横浜市、代表取締役社長：筒井雅洋、以下当社）は11月19日（水）～21日（金）の3日間、インテックス大阪で開催される「BATTERY JAPAN 国際二次電池展」に昨年に引き続き出展いたします。

本展示会は、二次電池の研究開発、製造に必要なあらゆる技術、部品・材料、装置が出展する西日本最大の専門展です。

ブースでは、リチウムイオン電池（以下「LiB」）の循環物流ソリューション「LiBerthリバース」の各種製品およびLiBウェアハウスなどの物流サービスについて導入事例を交えてご案内いたします。

またLiBボックスの小型タイプも展示し、消防危 第303号で定められた耐火試験をクリアしたLiBコンテナ（CSCプレート付）は壁面にて、仕様やオプション機能を表示して詳しくご案内いたします。LiB専門家と実施している安全性能評価実験の最新映像についても解説付きで放映を予定しております。

万障お繰り合わせの上、ご来場頂けますようお願いいたします。

（尚、入場は事前登録制となっておりますのでご注意ください）

【概要】

■イベント名：第13回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】

BATTERY JAPAN【関西】国際二次電池展

■主催 ：RX Japan株式会社

■開催日時 ：2025年11月19日(水)～21日(金) 10：00～17：00

■会場 ：インテックス大阪

■ブース番号：6号館C SC8-31

※入場者事前登録はこちら(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1514765848598977-FBD)よりお願いいたします

【展示サービス】

「LiBerthリバース」はリチウムイオン電池を安心・安全に保管・輸送するソリューションです。

この度、専用サービスサイトを新設しましたのでぜひご覧ください。

詳細を見る :https://liberth.nissin-tw.com/

【問い合わせ先】

会社名 ：株式会社日新（NISSIN CORPORATION）

部署名 ：DX推進部 物流デザイン課

所在地 ：東京都千代田区麹町1-6-4

ＴＥＬ ：03-3238-6586

ＵＲＬ ：https://liberth.nissin-tw.com/

事業内容：国際輸送、国内輸送、倉庫、港湾運送、通関、船舶代理店 等