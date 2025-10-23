イオン銀行・auじぶん銀行・セブン銀行が新たにお支払口座としてご利用可能になります！

株式会社ビューカード- 株式会社ビューカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健一郎、以下 「ビューカード」）は、2025年10月27日（月）より、株式会社イオン銀行、auじぶん銀行株式会社および株式会社セブン銀行と提携し、新たに3行と口座振替サービスを開始いたします。- JR東日本グループのネットバンクサービス「JRE BANK」に加え、新たな金融機関が3行ご利用いただけるようになり、お支払口座の選択肢がさらに広がります。- ビューカードは、これからもお客さまの利便性を高めるために、快適なご利用環境の提供に努め、サービス品質の向上に取り組んでまいります。

1. 口座振替サービスの概要

お客さまが銀行にお持ちの口座から、ビューカードのご利用代金を自動的にお支払いいただけるサービスです。口座振替設定のお手続きが完了すると、以降は毎月のご利用代金のお支払いが自動引落しとなります。

2. サービス開始予定日

2025年10月27日（月）

※ オンラインでご登録いただいた場合、最短で12月4日（木）振替分より新たな口座からの引落しが適用されます。

※ JALカードSuicaにおけるサービス開始予定日については、別途お知らせいたします。

（既にJALカードSuicaをお持ちのお客さまは、サービス開始日よりご変更が可能です。）

3. 新たにご利用いただける金融機関- イオン銀行- auじぶん銀行- セブン銀行

※ PayPay銀行・ソニー銀行は9月17日(水)より対応を開始しております。（https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20250910.pdf）

※ お支払口座にご利用いただけるその他のお取扱い金融機関については、ビューカードのWebサイトをご覧ください。

（https://www.jreast.co.jp/card/guide/treatment.html）

4. お支払口座の変更方法

カード会員専用Webサービス（VIEW’s NET）もしくはビューカードアプリより、簡単にお手続きいただけます。

※ ご郵送でもお手続きいただけます。

※ 詳細はビューカードのWebサイトをご覧ください。

（https://www.jreast.co.jp/card/guide/kouza_henkou/index.html）

■ JRE BANK口座をお支払口座にご設定いただくとさらにおトクです

JR東日本グループのネットバンクサービス「JRE BANK」の口座をご開設のうえ、各種条件を達成すると、グループならではの特典やサービスをご利用いただけます。

ビューカードのお支払いにJRE BANK口座をご設定いただくと特典の獲得枚数も増えます（※１・２の特典）。

この機会にJRE BANK口座のご開設・ご設定もぜひご検討ください。

《JRE BANK口座ならではの主な特典》

※ 特典のご提供には各種条件があります。

※ 2025年10月時点の情報です。

※ 特典の詳しい内容は、JRE BANKのWebサイトをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/jreg-tokuten/）

■ビューカード公式 Web サイトはこちら

https://www.jreast.co.jp/card/

■過去のプレスリリースはこちら

https://www.viewcard.co.jp/press/

■ビューカードアプリのダウンロードはこちら

https://www.jreast.co.jp/card/servicelist/viewcardapp/