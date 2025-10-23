TBWA HAKUHODO¡¢2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS¤Ë¤Æ£¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒTBWA HAKUHODO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§ÆâÅÄ ¾Ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS¡×¤Ë¤Æ¡¢ACC¥·¥ë¥Ðー¤ª¤è¤ÓACC¥Ö¥í¥ó¥º¤ò´Þ¤à¹ç·×£¸¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ACC¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÇACC¥·¥ë¥Ðー¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤ÇACC¥Ö¥í¥ó¥º¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖSmart Eye Camera¡×¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈOUI Inc.¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢iPhone¤ËÁõÃå¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë´ã²Ê¿ÇÎÅÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È·¿°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¹¡£TBWA HAKUHODO¤Ï¡¢OUI Inc.¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¼ºÌÀ¤ò50¡ó¸º¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢SEC¤ÎÉáµÚ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ°åÎÅ¤Îºß¤êÊý¤ò³×¿·¤·¤¿¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢MAD STARS¤Ë¤Æ£²¤Ä¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤ÇACC¥·¥ë¥Ðー¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖPRIDE VISION¡×¤Ï¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤«¤éÆ±Àº§¤Ë»¿À®¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹AR¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢Æ±Àº§¤ÎË¡À©²½¤Ë»¿À®¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Æú¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Èà¤é¤Î°Õ¸«¤äº£¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤µ¤ì¡¢»¿À®µÄ°÷¤òÂ¿¿ôÇÉ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼õ¾Þ·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§Smart Eye Camera¡Û
¹¹ð¼ç¡§OUI Inc.
¢£ACC¥·¥ë¥Ðー
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç
¢£ACC¥Ö¥í¥ó¥º
¡¦ ¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§PRIDE VISION¡Û
¹¹ð¼ç¡§MARRIAGE FOR ALL JAPAN
️¢£ACC¥·¥ë¥Ðー
¡¦ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§ÆÃÃã¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹¹ð - ¥Çー¥¿¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢Àµ³Î¤¹¤®¤ë¹¹ð - ¡Û
¹¹ð¼ç¡§¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢£ACC¥Ö¥í¥ó¥º
¡¦ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§¥â¥ó¥¹¥È½ÕCP¡Ö½ÂÂô¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×ÊÓ¡Û
¹¹ð¼ç¡§MIXI
¢£ACC¥Ö¥í¥ó¥º
¡¦ ¥Õ¥£¥ë¥àÉôÌç¡¡A¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ë
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¡Û
¹¹ð¼ç¡§MIXI
¢£ACC¥Ö¥í¥ó¥º
¡¦ ¥Õ¥£¥ë¥àÉôÌç¡¡B¥«¥Æ¥´¥êー¡ÊOnline Film¡Ë
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§YOU GOT THIS¡ÊÂç¾æÉ×¡¢¤¤¤±¤ë¡£¡Ë°¤Éô°ìÆó»°¡¦»í µðÂçÊÉ²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È "THE YELL WALL"¡Û
¹¹ð¼ç¡§¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£¥¨¥ê¥¢&¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Þ
¡¦ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç
¡Ú¼õ¾ÞºîÉÊ¡§¡Ö¤È¤Þ¤ê¤¿¤¤¤Ð¤¡¤Ð¡¢¤è¤±¤¿¤¤¥Þ¥Þ¡×ÊÓ¡Û
¹¹ð¼ç¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö
¢£¥¢¥ó¥Àー29 ¼õ¾Þ
¡¦ ¥é¥¸¥ª&¥ªー¥Ç¥£¥ª¹¹ðÉôÌç¡¡A¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê¥é¥¸¥ªCM¡Ë
¢£ TBWA HAKUHODO¡ÊTBWAÇîÊóÆ²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2006Ç¯¤ËÇîÊóÆ²¡¢TBWA¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Áí¹ç¹¹ð²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇîÊóÆ²¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¼çµÁ¡×¤ÈTBWA¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¶î»È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖDISRUPTION(R)︎¡×¥á¥½¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖDISRUPTION(R)︎¡×¤Ï´ûÀ®³µÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¾ï¼±¤ò²õ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤¤¤À¤¹TBWA HAKUHODO¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÉð´ï¤Ë»ö¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
https://www.tbwahakuhodo.co.jp