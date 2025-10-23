アート領域におけるインパクトある新規事業IPを創造しアートとの接点を幅広い層に提供する『MEET YOUR ART』が「メセナアワード2025」にて「メセナ大賞」を受賞

エイベックス株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 信介）は、アート領域におけるインパクトある新規事業IPを創造するとともに、アートおよびアーティストとの接点をより幅広い層に提供するアート事業『MEET YOUR ART』の取り組みにより、公益社団法人企業メセナ協議会主催の「メセナアワード2025」において、最も優れた活動に贈られる「メセナ大賞」を受賞したことをお知らせします。

「メセナアワード」は、1991年に公益社団法人企業メセナ協議会が創設した、特に優れたメセナ（芸術文化の振興による心豊かなより良い社会づくり）活動を顕彰するものです。日本国内に所在する企業や企業財団、またそれらの連合体を対象に、有識者による選考の上、表彰しています。本年は、177件の対象案件の中から、大賞1件、優秀賞5件が選出されました。

「メセナアワード」公式サイト：

https://www.mecenat.or.jp/ja/mecenat_awards/mecenat_awards

『MEET YOUR ART』は、アート領域におけるインパクトある新規事業IPを創造するとともに、アートおよびアーティストとの接点をより幅広い層に提供するアート事業として、2020年12月に現代アート専門のYouTube番組を皮切りにスタートしました。その後、2022年からアートを軸に音楽・食・ファッション・ライフスタイル等の隣接した多様なカルチャーを一堂に集めてつなぐ、国内最大級のアートフェスティバル『MEET YOUR ART FESTIVAL』を開催し、2025年は4日間で5万人の動員を記録。また、2023年11月には、夜のみの営業で、既存の枠組みにとらわれないアートとの新たな接点構築を試みる常設アートスペース『WALL_alternative』をオープン。さらに近年は官民含めた様々なパートナーとの協働によりアートやアーティストの価値を広く伝えるなど、その活動は多岐に渡り、2024年「This is MECENAT 2024」、2025年「This is MECENAT 2025」に認定されています。※1

※1：5万人を動員した国内最大級のアートフェスティバルなどを通じアート領域の知的財産を創造し、アーティストとの接点を提供する『MEET YOUR ART』が「This is MECENAT 2025」に認定(https://avex.com/jp/ja/news/detail/?id=391)

国内最大級のアートとカルチャーの祭典で4万人を動員アート領域の知的財産を創造し、アーティストとの接点を提供する『MEET YOUR ART』が「This is MECENAT 2024」に認定(https://avex.com/jp/ja/news/2024/MECENAT/)

この度、『MEET YOUR ART』は、”事業ノウハウを活かした独創的な手法で若手アーティストを支援し、オンラインとリアルの相乗効果により、現代アートの裾野を拡大している点”、および”官公庁や企業との協業を広げ、日本のアート業界に新たな仕組みと潮流を築く将来性が期待される点”の2点を評価いただき、「メセナ大賞」を受賞いたしました。

当社は今後も、積み重ねてきたノウハウとエイベックス・グループおよびパートナーとのシナジーを活かし、国内を代表するアート事業としてさらなる飛躍を遂げ、アートと社会をつなぐロールモデルとして、大きなインパクトと持続的な価値を創出してまいります。

■「アートと出会う」現代アート専門番組『MEET YOUR ART』概要

アーティストインタビューや、現代アートに関する知識を幅広く紹介するYouTubeのアート専門番組です。この番組で紹介したアーティストの作品が購入できるオンラインショップやリアルな場を設けるなど、“新たな手法で、多くの方がアートに触れるきっかけや、特に若手のアーティストを知る機会を創出すること”を目指します。

URL：https://www.youtube.com/channel/UCCPqEyMiKunljLC7VcvSybg

■『MEET YOUR ART FESTIVAL』概要

アートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を越えた交差を生み出すことを目指す、国内最大級の領域横断型アートフェスティバルです。今年10月には「再発見（Rediscovery）」をテーマに、4回目となる『MEET YOUR ART FESTIVAL 2025』を開催しました。

URL：https://avex.jp/meetyourart/festival/

■『WALL_alternative』概要

アートを中心に様々なカルチャーの発信拠点として、多様な人が集まり有機的に交差することで、新しいムーヴメントが生まれる、特異性のある空間を目指し、2023年11月、東京都港区西麻布にオープンしました。

さらに、2024年8月に株式会社ルミネとのコラボレーションギャラリー『WALL_shinjuku』、2025年3月には、カトープレジャーグループが運営するGLAMDAY STYLE HOTEL &RESORT OKINAWA YOMITANとコラボレーションしたアートスペース『WALL_ okinawa』をオープンしました。

住所：WALL_alternative：東京都港区西麻布4-2-4 1F

WALL_shinjuku：東京都新宿区新宿3丁目38－2 ルミネ新宿 ルミネ2 2F

WALL_ okinawa：沖縄県中頭郡読谷村瀬名波571-1

URL：https://avex.jp/wall/

Instagram：https://instagram.com/wall_alternative

WALL_alternativeWALL_shinjukuWALL_ okinawa