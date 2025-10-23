メキシカンキッチン〈Guzman y Gomez〉、メキシコ文化にふれて楽しむ「Fiesta de GYG 2025」を開催決定！

株式会社トランジットホールディングス

株式会社トランジットメキシカンフードオペレーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役 水尻 秀一）が運営する、ファストカジュアルスタイルのメキシカンキッチン「Guzman y Gomez（グズマン イー ゴメズ、以下GYG）」は、メキシコの伝統文化に触れる特別なイベント「Fiesta de GYG 2025」を、2025年10月27日（月）から11月3日（月・祝）まで、GYG 渋谷店、ラフォーレ原宿店、青山店にて開催します。

ユネスコ無形文化遺産にも登録されており、故人の魂を温かく迎える明るいメキシコの重要な伝統行事である「死者の日（Dia de Muertos）」の華やかな体験を、GYGの店内でご体感いただけます。

本イベントでは、期間中に「死者の日」をイメージしたカラフルな店内装飾を展開。フードメニューをご購入いただいた方限定で、スカル柄やマリーゴールドをモチーフにした無料フェイスペイント体験を実施します。また、GYG定番のタコス5ピースに加え、ポテトやチップスなどが入ったシェアに最適な新商品「GYGタコスパーティーパック」を10月27日より販売開始、イベント期間中は10%OFFの特別価格で販売します。このほか、最大2,500円分のクーポン券が当たるInstagramキャンペーンも同時開催します。

Fiesta de GYG 2025 イベント概要

開催期間：2025年10月27日（月）～11月3日（月・祝）

開催場所：GYG 渋谷店 / ラフォーレ原宿店 / 青山店

内容：メキシコの「死者の日」をイメージした店内装飾 / 無料フェイスペイント体験 / シェア向け新商品「タコスパーティーパック」販売開始（期間中10％OFF）/ Instagramキャンペーン

無料フェイスペイント体験詳細

開催時間：2025年10月30日（木）～11月2日（日）11:00～16:00

開催場所：GYG 渋谷店 / ラフォーレ原宿店 / 青山店

参加条件：当日GYGにてフードメニューをご購入いただいた方

内容：部分パーツ or ハーフフェイス（スカル柄・マリーゴールドモチーフ）※所要時間10～15分

新商品「GYGタコスパーティーパック」

タコスパーティーパック Aセット \3,000（税込）

内容品：タコス5ピース、ポテトL、チップスL、ノーステッドハラペーニョソース、スモーキーチポトレソース、ハバネロソース

タコスパーティーパック Bセット \3,650（税込）

内容品：タコス5ピース、ポテトL、チップスL、ピコデガヨL、ワカモレL、ノーステッドハラペーニョソース、スモーキーチポトレソース、ハバネロソース

タコスパーティーパック Cセット \4,300（税込）

内容品：タコス5ピース、ポテトL、チップスL、ピコデガヨL、ワカモレL、ノーステッドハラペーニョソース、スモーキーチポトレソース、ハバネロソース、チポマヨL、サワークリームL、チュロス5本

※「Fiesta de GYG 2025」の開催期間中は、店頭購入者のみ10％OFFの特別価格でご購入いただけます。

Instagramキャンペーン

実施期間：2025年10月27日（月）～11月3日（月・祝）

対象者：公開アカウントの方限定

参加方法：@guzmanygomezjp(https://www.instagram.com/guzmanygomezjp/) のアカウントフォロー＋キャンペーン投稿にコメント

賞品：GYGクーポン券（抽選で10名様）

プレゼント内容：

1位：500円クーポン×5回分（1名）

2位：500円クーポン×3回分（3名）

3位：500円クーポン×1回分（6名）

詳細は公式Instagramまで：https://www.instagram.com/guzmanygomezjp/

Guzman y Gomez Japan

Guzman y Gomez（グズマン イー ゴメズ）は、ブリトーやナチョス、タコスなどのメキシカンフードを提供する、オーストラリア発・ファストカジュアルスタイルのメキシカンキッチンです。

従来のファストフードとは一線を画し、新鮮な食材とハンドメイドの調理工程にこだわり抜いたメニューを展開。シグネチャーであるブリトーやタコスに入れる各種フィリング、新鮮なトマトを使ったピコ・デ・ガヨ、アボカドから仕込むワカモレまですべてを、毎朝スタッフの手で丁寧に調理しています。さらに、使用するすべての食材は時間単位で厳密に管理されるなど、フレッシュさを追求する姿勢が、GYGならではのおいしさの秘密。

“本場メキシカンの味とラテンカルチャーを、日本にもっと自由で楽しく届けたい”という思いのもと、こだわりのメキシカンフードをカジュアルに楽しめる新しい体験を提供しています。

GYG公式サイト：https://gyg.jp/

GYGアプリ：

https://apps.apple.com/app/id6443477485（iOS）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syn_inc.gyg&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syn_inc.gyg&pcampaignid=web_share)（Android）

Guzman y Gomez 渋谷店

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-3 第二大外ビル 1F

Guzman y Gomez ラフォーレ原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6 ラフォーレ原宿 2F GOOD MEAL MARKET内

Guzman y Gomez FOOD&TIME ISETAN アトレ品川店

〒108-0075 東京都港区港南2丁目18-1 アトレ品川 3F

Guzman y Gomez 青山店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル105

Guzman y Gomez 赤坂店

〒107-0052 東京都港区赤坂１丁目７－１ 榎坂ビル 1F