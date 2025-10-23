兵庫県下初！【大賞】株式会社エムアンドエーが「働きがいのある企業賞」大賞を受賞

株式会社エムアンドエー

商空間（店舗・オフィス・クリニック等）の設計・製作・施工を一貫して自社で行う株式会社エムアンドエー（兵庫県伊丹市北河原2）は大阪府経営合理化協会様・大阪経済大学様・大阪工業大学様の共催による第8回「学生に知ってほしい働きがいのある企業賞」において、大賞を受賞いたしました。

授賞式の様子

業界の常識を打ち破る「内製化モデル」を確立し、品質・スピード・創造性を両立させています。社員の主体性を引き出す取り組みとして、自身の業務を振り返る「リフレクション（Reflection）」文化を導入。部署の垣根を越えて成果や気づきを共有し、業務改善やチームビルディングにつなげています。

さらに、自ら給与額を宣言し、未来の行動や役割を会社と合意する「自分で宣言給与制度」も実施。社員が自分の意思で働き方をデザインし、納得感のある成長を描ける環境を整えています。

これらの取り組みが、「働く人が自ら働きがいを育む風土」「挑戦と対話が息づく文化」として高く評価され、今回の大賞受賞につながりました。

30周年記念 新社屋落成執行役員 山崎 真子代表コメント

「働きがいは与えられるものではなく、自らの手で育んでいくもの。社員一人ひとりの“誠実に働く姿”が、会社の未来そのものを形づくっています。

今回の受賞は、長い歴史や大きな組織力を持つ他の受賞企業の皆さまに並び、私たちのような小規模な会社が審査員長からのお話によると満場一致で大賞に選んでいただけたことに、正直驚きと深い感動を覚えました。

同時に、これまで積み重ねてきた日々の努力が社会に届いたことを、誇りに思います。

この賞は、社員全員が共に創り上げたもの。これからも感謝と謙虚さを忘れず、“誇りが循環する会社”を目指して歩みを続けてまいります。」

【受賞概要】

賞名：第8回 学生に知ってほしい働きがいのある企業賞

主催：一般社団法人大阪府経営合理化協会 大阪経済大学 大阪工業大学

表彰区分：大賞（最優秀賞）

受賞日：2025年10月18日

備考：兵庫県下企業として初の大賞受賞

会社概要

会社名：株式会社エムアンドエー

所在地：〒664-0831 兵庫県伊丹市北河原2丁目9番地3

代表者：代表取締役 金澤忠幸

設立：1996年

事業内容：商空間（店舗・オフィス・クリニック等）の内装施工、木製家具の製造、看板・サイン製作

URL：https://www.m-and-a-co.jp/

広報担当：執行役員 山崎真子