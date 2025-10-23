夜のケア時間をシェアする新体験。AB￣BCがSNS企画『What’s in My Night Care? - ナイトケアリレー』を10/24(金)より開催

株式会社LUXENOSA

株式会社LUXENOSA（本社：東京都中央区）は、セレクトショップブランド「AB￣BC（エービーバイビーシー）」より、夜のナイトルーティンに寄り添うアイテムをテーマにしたSNSリレー企画『What’s in My Night Care? - ナイトケアリレー』を、2025年10月24日（金）より開催いたします。

本企画は、Instagramリール（3～7秒）を活用し、スタッフ・KOL（Key Opinion Leader）・一般ユーザーがそれぞれの“夜のケア時間にそっと置く愛用品”を紹介。

投稿後に3名をキャプションでメンションすることでバトンをつなぎ、「信頼して選ばれたもの」を通して、ブランドと生活者の距離を縮めることを目的としています。

【ブランド公式SNS】

Instagram：@abandbc(https://www.instagram.com/abandbc/)

TikTok：＠abandbc(https://www.tiktok.com/@abandbc)

【企画背景】

「What’s in My Bag?」など、自分の愛用品を紹介するSNS投稿が共感を呼び、ライフスタイル発信の文化として定着しています。

AB￣BCでは、この文化を“夜のケア時間”にフォーカスすることで、よりリアルで身近な共感を生むリレー型キャンペーンを企画しました。

スタッフやKOLを起点に、日常に寄り添うブランドの存在感を自然に広げていきます。

【コンセプト】

「夜のケア時間を、そっと“つなぐ”」

誰かのナイトケアにそっと置かれたものは、“信頼して選ばれたもの”。

そのやさしい暮らしのヒントをリレーでつなぎ、「生活の延長で手に取りたくなるブランド」を目指します。

【企画概要】

- 名称：What’s in My Night Care? - ナイトケアリレー- 期間：2025年10月24日（金）～11月中旬（約3週間）- 投稿形式：Instagramリール（3～7秒）＋キャンプションで3名にメンション- テーマ：「夜のケア時間にそっと置いている愛用品」（スキンケア・ヘアケア・ボディケアなど夜のケアルーティン全般が対象）- 共通ハッシュタグ：#WhatsInMyNightCare #NightCareRelay #abandbc- メンション必須：@abandbc

【プレゼント内容（参加者へのお届け商品）】

▪️ハンドリペアローション（ハンドクリーム）

軽やかでべたつかないテクスチャー。

オーガニックシアバターや北欧ベリー由来オイルが、乾燥した手肌をうるおいで包み込みます。

天然のレモン・ローズ・アイリスの香りがケアのひとときを穏やかに演出します。

商品ページはこちら(https://abandbc.com/products/woods_copenhagen_restoring-antioxidant-hand-lotion)

▪️モイスチャーマスクHA（フェイスマスク）

ヒアルロン酸・尿素・グリセリン配合で、肌にたっぷりのうるおいを集中補給。

軽やかなジェルが呼吸するようになじみ、うるおいを閉じ込めます。

商品ページはこちら(https://abandbc.com/products/woods_copenhagen_intense-hyaluronic-mask)

【AB￣BCについて】

AB￣BCは、世界中のナチュラル＆サステナブルなブランドを厳選する美容系セレクトショップです。

「自然体のまま、自分を大切にする時間をデザインする」をテーマに、スキンケア・ヘアケア・ボディケアを中心に、“心地よく生きるためのケア”を提案しています。

公式ショップ：https://abandbc.com/

【運営会社：株式会社LUXENOSA】

株式会社LUXENOSAは、「Luxury（上質）」と「Nostalgia（心のあたたかさ）」を融合したブランド体験を創造する企業です。

国内外の自然派プロダクトを通じて、暮らしに“やさしい上質さ”を届けることを理念としています。

SNS・リアル店舗・メディアを横断した体験設計により、ブランドと生活者の信頼関係を育みます。

公式企業HP：https://www.luxenosa.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社LUXENOSA 広報担当

メール：miyuki@luxenosa.com

