爽快バッティングゲーム『ぼんぼん！ホームラン』正式リリース版をApp Store・Google Playにて配信開始！

2025年10月20日

株式会社オケアノスゲームズ（本社：東京都中野区、代表取締役：松尾州洋、以下「オケアノスゲームズ」）は、爽快バッティングゲーム『ぼんぼん！ホームラン』の正式リリース版を2025年10月20日よりApp StoreおよびGoogle Playにて配信開始したことをお知らせいたします。

本作はこれまでプレリリース版として提供しておりましたが、このたび新機能・改善を加えた正式版として配信を開始いたしました。

■アプリストア

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6748596140

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ogames.homerun

■本作概要

『ぼんぼん！ホームラン』は、タツヤゲーム（旧：無責任商会）様が2005年にリリースし、多くの方に親しまれたフィーチャーフォン向けFLASHゲーム『ぼんぼん人のホームランバッター』の楽しさを、現代のスマートフォン環境でよみがえらせたいとの思いから弊社とタツヤゲーム様で企画・開発した作品です。

本作は、様々な「魔球」を攻略してホームランを打つ爽快なバッティングゲームです。

ピッチャーが投げた球をタイミングよくタップして打つシンプルな操作ながら、ベストタイミングで打ち返せば特大ホームラン！漫画の世界のような驚きの魔球が次々と登場し、攻略した時の達成感がクセになるゲームです。

ピッチャーを一人ずつ倒していく「選んでかっとばしモード」、次々と現れるピッチャーの魔球を攻略してミッション達成を目指す「勝ち抜きぶっとばしモード」、そして、期間限定のイベントが開催される「激闘モード」を搭載しています。

それぞれのモードを進めることで、バッターが装備できる様々な「バット」を入手可能。

入手したバットを駆使してゲームを有利に進めましょう。

また、激闘モードでは「スペシャルバット」を懸けて期間内でスコアを競うランキングイベント「激闘！スペシャルバット争奪戦」を開催中です。

ゲームタイトル：ぼんぼん！ホームラン

対応プラットフォーム：iOS / Android

ジャンル：爽快バッティングゲーム

配信元：株式会社オケアノスゲームズ

価格：基本プレイ無料（広告除去課金：300円［税込］）

権利表記：(C)OCEANUS GAMES

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=DZNj4j-rmTI

公式サイト：https://www.o-games.co.jp/bbhr

公式X：https://x.com/oceanus_games

■株式会社オケアノスゲームズ 会社概要

会社名：株式会社オケアノスゲームズ

代表：代表取締役 松尾 州洋

所在地：東京都中野区本町2丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14階 TCIC No.12

設立：2021年10月20日

会社HP：https://www.o-games.co.jp