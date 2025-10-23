「Digitelier」が「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」のデジタルコレクションを販売開始！

株式会社Tokyo Anime Artifacts

株式会社Tokyo Anime Artifacts（以下Tokyo Anime Artifacts、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹中信広）は、デジタルコレクション販売サイト「Digitelier」（デジトリエ）のラインナップに「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」を追加したことをお知らせします。

■「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」とは

全世界で大ヒットのダークファンタジー漫画「進撃の巨人」の最終章をアニメ化した、株式会社MAPPA制作のTVアニメです。Part 1、Part 2、完結編（前編）、完結編（後編）に分かれて放送され、本デジタルコレクションは完結編（前編）と完結編（後編）から原画をピックアップしています。

▼「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」公式サイト

https://shingeki.tv/final/

■デジタルコレクション「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」について

「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」の原画データをデジタルコレクションとして販売します。制作会社である株式会社MAPPAが選定した50種をラインナップしています。作中で気になったシーンや好きなキャラクターの原画を是非この機会にお買い求めください！

デジタルコレクションの種類：原画50種

価格：4,400円（税込）

販売数：各デジタルコレクション1種につき限定50点 ※再販の予定はございません

販売開始日：2025年10月23日（木）15:00

商品販売ページ：https://digitelier.jp/shingekinokyojin/items/

なお、本デジタルコレクションは新たにNFT規格「ERC-721C」を採用しており、NFTの2次流通時のロイヤリティ設定がマーケットプレイス上ではなくトークンに組み込まれたことにより、今まで以上に確実にクリエイターに還元されるようになりました。還元されたロイヤリティはDigitelierの他商品同様、制作会社の環境改善やアニメーターの支援などに使用されます。皆様のご購入が制作会社、ひいてはアニメ業界の支援に繋がります！

■NFT化で当たる！プレゼントキャンペーンも開催！

デジタルコレクション「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」の販売を記念して、本作の監督を務めた林祐一郎氏のサイン入りポスターが10名様に当たるキャンペーンを開催します。

▼キャンペーン期間

2025年10月23日（木）15:00 ～ 2025年11月24日（月）15:00

▼応募方法

デジタルコレクション「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」の商品を1点以上DigitelierにてNFT化（出庫）で応募が完了します。

キャンペーンの詳細や規約はDigitelier公式サイト内の下記のお知らせをご確認ください。

https://digitelier.jp/news/detail/38/

■「Digitelier」とは

「Digitelier」（https://digitelier.jp/）は、原画や背景美術など、アニメ制作の工程で生まれる中間成果物のデータをデジタルコレクションとして販売するサイトです。

ユーザーは、好きなアニメ作品に登場するキャラクターのルーツとなった中間成果物や、「Digitelier」でしか手に入らない描きおろしイラストなどを公式データとして購入することで、今まで以上に作品を身近に感じるとともに、作品をより深くお楽しみいただくことができます。

さらに、購入したデジタルコレクションは「Digitelier」内のNFT出庫機能を使用することでNFT（非代替性トークン）にすることも可能です。NFT出庫後は各種NFTマーケットプレイス（※）上でのお取引が可能となります。

※2025年10月23日現在、「OpenSea」「SBINFT Market」に対応。

また、アニメ制作会社を支援する観点から、「Digitelier」でのデジタルコレクションの売上はアニメ制作会社とTokyo Anime Artifactsで配分され、NFT取引によって売買が成立した際にはロイヤリティがアニメ制作会社に支払われます。

■株式会社Tokyo Anime Artifactsについて

株式会社Cygamesと株式会社MAPPAが共同で設立。

「制作プロダクション/クリエイターの環境改善に貢献すること」を目標に、アニメーション制作に携わる方が主役となって日本のアニメを発信し続けられる世界の実現を目指します。

社名：株式会社Tokyo Anime Artifacts

設立：2023年10月

資本金：8,400,000円

代表者：代表取締役社長 竹中信広

主な事業：ブロックチェーン技術を利活用したデジタルコンテンツの企画、開発、配信、管理、販売及び関連サービスの提供

コーポレートサイト：https://tokyo-animeartifacts.com/

お問い合わせ：https://tokyo-animeartifacts.com/contact/

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会