【三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 18th Anniversary】開業18周年を記念したスペシャルセール＆イベントを開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井ショッピングパーク ララガーデン春日部（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）は、2025年11月に開業18周年を迎えます。日頃よりご愛顧いただいているお客さまへ18年分の“感謝”を込めて、「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 18th Anniversary」を、2025年11月1日(土)～11月16日(日)の期間で開催します。

期間中は、三井ショッピングパークカード《セゾン》のクレジット払い限定のポイントアップを開催！

また、おトクなスペシャルセールと共に、屋外で人気アニメ作品を鑑賞できる「広場deシネマ」や「クレヨンしんちゃんショー＆クレヨンしんちゃん撮影会」、4,000円分のお買物券が1セット3,000円で購入できる「お買物券販売会」など、お子様から大人の方までお楽しみいただけるイベントを多数実施！

18周年を迎えたララガーデン春日部にぜひお越しくださいませ。

三井ショッピングパークポイント ポイントアップデー！一部店舗ではショップ別ポイントアップも！

■概要：三井ショッピングパークカード《セゾン》のクレジット払い、またはアプリde支払いでお支払いいただくと、通常100円(税抜)につき2ポイントのところ、5ポイント付与。さらに一部店舗ではショップ別ポイントアップも同時開催。

■実施期間：2025年11月1日(土)～11月16日(日)

■ショップ別ポイントアップ店舗：

・100円（税抜）につき10ポイント付与：「2F P.S.FA」、「3F 焼肉 おもに亭」 、「3F 富金豚」、「3F 韓美膳」、

「3F 本格インド料理 マンディル」

・100円（税抜）につき7ポイント付与：「2F AMO’S STYLE」、「2F キラット」

・100円（税抜）につき6ポイント付与：「3F 万豚記」 ※11/11～11/16のみ開催

鑑賞無料「広場deシネマ」を開催

【広場deシネマ】

■実施日時 ：2025年11月1日(土)～2日(日) 各日17:00～ 鑑賞無料

■実施会場 ：1Fプラザ ※雨天時は中止となる可能性がございます。

さらに会場に設置のQRコードを読み取ると、三井ショッピングパークポイントを50ポイントプレゼント！

※ポイント付与に関する詳細は、ララガーデン春日部公式ウェブサイトをご確認ください。

【ララガーデン春日部 ガラポン抽選会（同日開催）】

■実施日時 ：2025年11月1日(土)～2日(日) 各日11:00～17:00

■実施会場 ：1Fヤオコー前

■ガラポン抽選会参加条件：１.三井ショッピングパークアプリ画面のご提示

２.当日の三井ショッピングパークポイント付与レシート

※1枚につき1回、抽選会にご参加いただけます。

■賞品：ユナイテッド・シネマ特別鑑賞券 ほか

「クレヨンしんちゃんショー」「クレヨンしんちゃん撮影会」を実施！

■実施日 ：2025年11月15日(土)

■実施時間 ：「クレヨンしんちゃんショー」 １.10:30～、２.13:30～

「クレヨンしんちゃん撮影会」 １.11:15～、２.14:15～、３.15:45～

※観覧および参加無料

■実施会場 ：「クレヨンしんちゃんショー」 1F プラザ

「クレヨンしんちゃん撮影会」 3Fゲーセン クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ ブリブリシネマスタジオ内

※ショーの内容が変更になる場合がございます。

※雨天時はクレヨンしんちゃんショーは中止となり、かわりに3Fゲーセン クレヨンしんちゃん嵐を呼

ぶ ブリブリシネマスタジオ内で撮影会を開催いたします。

※クレヨンしんちゃん撮影会の整理券は、1Fヤオコー前にて9:30から配布いたします。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

各日先着400名様！！お買物券販売会を開催！

■実施期間：2025年11月8日(土)～11月9日(日)

■実施時間：各日11:00～17:00（なくなり次第終了となります）

■実施概要：期間中、各日先着400名の三井ショッピングパークポイント会員様限定で、

「4,000円分」の「ライフスタイルパーク共通 お買物・お食事券」を、

1セット「3,000 円」で販売！

※お一人様1日1セットまでとなります。※お支払いは、現金のみとなります。

■実施会場：2Fノジマ・アカチャンホンポ前

「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部」につきまして

■名称 ：三井ショッピングパーク ララガーデン春日部

■所在地 ：〒344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1

■TEL ：048-731-6711（代表） 受付時間 / 10:00～18:00

■ホームページ：https://mitsui-shopping-park.com/lalag-kasukabe/

【取材・掲載に関するお問い合わせ先】

三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 PR事務局（委託先：株式会社 京王エージェンシー）

担当 / 内藤・山本 TEL / 03-3348-8610（平日のみ）FAX / 03-3348-8060