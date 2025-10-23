【三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 18th Anniversary】開業18周年を記念したスペシャルセール＆イベントを開催！
三井ショッピングパーク ララガーデン春日部（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）は、2025年11月に開業18周年を迎えます。日頃よりご愛顧いただいているお客さまへ18年分の“感謝”を込めて、「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 18th Anniversary」を、2025年11月1日(土)～11月16日(日)の期間で開催します。
期間中は、三井ショッピングパークカード《セゾン》のクレジット払い限定のポイントアップを開催！
また、おトクなスペシャルセールと共に、屋外で人気アニメ作品を鑑賞できる「広場deシネマ」や「クレヨンしんちゃんショー＆クレヨンしんちゃん撮影会」、4,000円分のお買物券が1セット3,000円で購入できる「お買物券販売会」など、お子様から大人の方までお楽しみいただけるイベントを多数実施！
18周年を迎えたララガーデン春日部にぜひお越しくださいませ。
三井ショッピングパークポイント ポイントアップデー！一部店舗ではショップ別ポイントアップも！
■概要：三井ショッピングパークカード《セゾン》のクレジット払い、またはアプリde支払いでお支払いいただくと、通常100円(税抜)につき2ポイントのところ、5ポイント付与。さらに一部店舗ではショップ別ポイントアップも同時開催。
■実施期間：2025年11月1日(土)～11月16日(日)
■ショップ別ポイントアップ店舗：
・100円（税抜）につき10ポイント付与：「2F P.S.FA」、「3F 焼肉 おもに亭」 、「3F 富金豚」、「3F 韓美膳」、
「3F 本格インド料理 マンディル」
・100円（税抜）につき7ポイント付与：「2F AMO’S STYLE」、「2F キラット」
・100円（税抜）につき6ポイント付与：「3F 万豚記」 ※11/11～11/16のみ開催
鑑賞無料「広場deシネマ」を開催
【広場deシネマ】
■実施日時 ：2025年11月1日(土)～2日(日) 各日17:00～ 鑑賞無料
■実施会場 ：1Fプラザ ※雨天時は中止となる可能性がございます。
さらに会場に設置のQRコードを読み取ると、三井ショッピングパークポイントを50ポイントプレゼント！
※ポイント付与に関する詳細は、ララガーデン春日部公式ウェブサイトをご確認ください。
【ララガーデン春日部 ガラポン抽選会（同日開催）】
■実施日時 ：2025年11月1日(土)～2日(日) 各日11:00～17:00
■実施会場 ：1Fヤオコー前
■ガラポン抽選会参加条件：１.三井ショッピングパークアプリ画面のご提示
２.当日の三井ショッピングパークポイント付与レシート
※1枚につき1回、抽選会にご参加いただけます。
■賞品：ユナイテッド・シネマ特別鑑賞券 ほか
「クレヨンしんちゃんショー」「クレヨンしんちゃん撮影会」を実施！
■実施日 ：2025年11月15日(土)
■実施時間 ：「クレヨンしんちゃんショー」 １.10:30～、２.13:30～
「クレヨンしんちゃん撮影会」 １.11:15～、２.14:15～、３.15:45～
※観覧および参加無料
■実施会場 ：「クレヨンしんちゃんショー」 1F プラザ
「クレヨンしんちゃん撮影会」 3Fゲーセン クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ ブリブリシネマスタジオ内
※ショーの内容が変更になる場合がございます。
※雨天時はクレヨンしんちゃんショーは中止となり、かわりに3Fゲーセン クレヨンしんちゃん嵐を呼
ぶ ブリブリシネマスタジオ内で撮影会を開催いたします。
※クレヨンしんちゃん撮影会の整理券は、1Fヤオコー前にて9:30から配布いたします。
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
各日先着400名様！！お買物券販売会を開催！
■実施期間：2025年11月8日(土)～11月9日(日)
■実施時間：各日11:00～17:00（なくなり次第終了となります）
■実施概要：期間中、各日先着400名の三井ショッピングパークポイント会員様限定で、
「4,000円分」の「ライフスタイルパーク共通 お買物・お食事券」を、
1セット「3,000 円」で販売！
※お一人様1日1セットまでとなります。※お支払いは、現金のみとなります。
■実施会場：2Fノジマ・アカチャンホンポ前
「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部」につきまして
■名称 ：三井ショッピングパーク ララガーデン春日部
■所在地 ：〒344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1
■TEL ：048-731-6711（代表） 受付時間 / 10:00～18:00
■ホームページ：https://mitsui-shopping-park.com/lalag-kasukabe/
