【大阪吹田】江坂発新スイーツブランド「ル ココン」、11月1日（土）待望の実店舗1号店がカリーノ江坂に誕生！

株式会社アーツ

総合ギフトサイト「GIFTA（ギフタ）」を運営する株式会社アーツ（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：黒木伸治）が展開するスイーツブランド「LE COCON（ル ココン）」の1号店が、11月1日（土）、大阪メトロ御堂筋線江坂駅徒歩1分の場所に誕生します。11月1日（土）～3日（祝・月）の3日間、オープン記念キャンペーンを実施します。

江坂駅徒歩1分にオープンする「LE COCON（ル ココン）江坂店」

今年3月に本格展開を開始した「LE COCON（ル ココン）」。「GIFTA（ギフタ）」などWebサイトでの販売を中心に展開してきたスイーツブランドです。

実店舗はなかったものの、催事では、地元のハンズ江坂店のほか、阪神百貨店梅田本店にも出店。出店時には「お店はどこにあるの？」というお声が多く、実店舗を望むお客様の期待に少しでも早く応えたいと、1号店となる「LE COCON（ル ココン）江坂店」の開店準備を進めてきました。

「LE COCON（ル ココン）江坂店」完成予想図

待望の実店舗の場所は、大阪メトロ御堂筋線江坂駅徒歩1分と、便利なカリーノ江坂1階。ハンズ江坂店など人気の店舗が集まる、地元で親しまれている商業施設です。

フランス産発酵バターやマルコナ種アーモンドなどおいしさを追求して素材を吟味

店頭には、フィナンシェやマドレーヌ、サブレなど、自社のファクトリーで手がけたお菓子が並びます。フランス産発酵バター、「アーモンドの女王」と呼ばれるマルコナ種アーモンド、ミネラル豊富な素焚糖や、おだやかなうまみとコクが特徴の「西尾の抹茶」など、美味しさを追求しながら吟味した素材を使用しています。どのお菓子も、チーフパティシエが中心になって自社ファクトリーで何度も試作を重ねてつくりあげたものばかりです。

さらに、販売期間が10月～4月限定のショコラサンドもお目見えします。今後は、冬季限定の本格チョコレート菓子も販売予定です。

販売価格は、マドレーヌ・フィナンシェが300円～、サブレが140円～、ショコラサンドが300円～、プレミアムバターサンドが400円～。

もちろん、詰め合わせ商品もご用意しています。

■発酵バターのフィナンシェ

フランス産発酵バターは、ひと手間かけて焦がしバターに。

使用するアーモンドプードルには「アーモンドの女王」と呼ばれるスペイン産マルコナ種アーモンドを50％ブレンドするなど、贅沢なフィナンシェです。

■発酵バターのマドレーヌ

フランス産発酵バターを使い、しっとりとした口当たり、ふんわり食感のマドレーヌです。

味に深みを与えるため、全卵ではなく卵黄のみを使用。アーモンドパウダーのうまみに、レモンの香りがさわやかな余韻を残します。

■発酵バターのサブレ

フランス産発酵バターの豊かな滋味が自慢のサブレです。

素焚糖のまろやかな甘みとコク、アーモンドプードルの香ばしさで、奥行きのある味に。大人も楽しめる和の味覚もラインナップしています。

バニーユ、梅いちご、チョコチップ、抹茶、黒ごまの5種類です。

※販売期間は10月～4月■ショコラサンド

口の中でほどけるクッキーとチョコレートが魅力です。

フランス産発酵バターを使って焼き上げる、シンプルながら深いコクのあるクッキーが、それぞれの個性あふれるチョコレートフィリングの味わいを引き立てます。

レモン山椒、梅いちご、抹茶ゆず、甘夏ダークの4種類です。

※冷凍での販売となります。■プレミアムバターサンドクッキー

クリームチーズを配合し、コクがありながらも、ふわりと口どけ軽やかな特製バタークリームをサンドしました。クッキーにはフランス産発酵バターを使用。クリームの中にジュレが隠れたフレーバーもラインナップ。繊細で複雑な味わいが楽しめるバターサンドクッキーです。

バニラ、瀬戸内レモン、いちご、抹茶、チョコの5種類です。

店舗限定フレーバーのマドレーヌが登場

江坂店だけで購入できるマドレーヌ2商品にも注目を。

「GIFTA（ギフタ）」サイトなどWebでは販売していないフレーバー、ミルクティーマドレーヌが登場します。阪神百貨店梅田本店への出店時には入荷のたびに売り切れとなったほどの人気商品。ぜひその味をお確かめください。

また、季節限定フレーバーのマドレーヌも販売します。第一弾は、鳴門金時マドレーヌ。ほくほくと甘い鳴門金時の味わいが、まるでスイートポテトを思わせるマドレーヌです。販売は12月ごろまでの予定なので、こちらも要チェックです。

オープン3日間限定！「お試しセット」やお買い上げでサブレのプレゼントも

11月1日（土）～3日（祝・月）の3日間、オープン記念キャンペーンを実施します。

各日とも先着100セット限定で、「お試しセット」（1,080円）を販売します。「LE COCON（ル ココン）」自慢の味を知っていただきたいと、マドレーヌ・フィナンシェ・サブレをお得なセットでご用意。ぜひお試しいただければと思います。

さらに期間中は、

- 1,000円以上のお買い上げのお客様に「発酵バターのサブレ」をプレゼント。- お買い上げいただいたお客様全員に、次回以降ご利用可能な10％OFFクーポンをプレゼント。

など、”お得”をご用意しています。この機会にぜひ、江坂発新スイーツブランドのお店へ、足を運んでください。

「LE COCON（ル ココン）」江坂店概要

【所在地】大阪府吹田市豊津町9-40、カリーノ江坂1階（星乃珈琲店 カリーノ江坂店

向かい）

【アクセス】大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」4・8・9号出口より徒歩1分

【営業時間】10:00～18:00

【休業日】カリーノ江坂に準ずる

公式サイト：https://www.lecocon-sweets.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/lecocon_sweets/

ブランド名の「LE COCON（ル ココン）」とは

「LE COCON（ル ココン）」のロゴ

「LE COCON（ル ココン）」はフランス語で繭（まゆ）という意味。フランス産発酵バターをはじめとする厳選素材でつくるお菓子に、ときめきと、繭に包まれたような幸せな気分を感じてほしい…そんな想いを込めました。

また「ココン」には、「古今（ここん）」という意味も重ねました。古今東西、スイーツが多くの人々を楽しませてきたことにもあやかっています。大切な人へのギフトはもちろん、ご自身へのご褒美にお選びいただきたいと考えています。

【会社情報】

株式会社アーツ

所在地：大阪府吹田市垂水町3-7-18（本社）

代表者：黒木伸治 設立：1996年3月 資本金：1億円

業務内容：インターネット通販サイトの企画・制作・運営・スイーツの製造販売など

コーポレートサイト：https://www.arts-net.co.jp/

【問い合わせ】

報道関係者専用メールアドレス pr@arts-net.co.jp