¡Ø¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¥¬¥¤¥É¡ÙÆüËÜ¸ìÈÇ¤òÈ¯É½¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤¬½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ø¿Ë¤ò¾Ò²ð
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¤³¦¼«Á³ÊÝ¸î´ð¶â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹¡§ËöµÈÃÝÆóÏº¡¢°Ê²¼WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§°ëºê ¸ùÅµ¡¢°Ê²¼GCNJ¡Ë ¤ÏËÜÆü2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¥¬¥¤¥É～¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ö¸þ¤Î´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÃÊ³¬Åª¥¬¥¤¥É～¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡¢Á´108¥Úー¥¸¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢WWF¥É¥¤¥Ä¤È¹ñÏ¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥É¥¤¥Ä¤¬2024Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¬¥¤¥É¡ÊÃí¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢GCNJ¤ª¤è¤ÓGCNJ ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡ÊCE¡ËÊ¬²Ê²ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯¹Ô¡£ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÆâÍÆ¤âÄÉ²Ã¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ö¸þ¤Î½Û´Ä·¿·ÐºÑ¡Ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤áÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ª¤è¤ÓGCNJ¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬ËÜ¥¬¥¤¥É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¼ÂÁ©¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥¬¥¤¥É¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¡£
- ¸«³«¤ÈÇ¡¡ https://www.wwf.or.jp/activities/data/20251023ocean00.pdf¡¡
- Ã±¥Úー¥¸ÈÇ https://www.wwf.or.jp/activities/data/20251023ocean01.pdf
ÇØ·Ê
µ¤¸õÊÑÆ°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î´íµ¡¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶±øÀ÷¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸»º¤È¾ÃÈñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÌÀ³Î¤Ê·Ù¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï¡¢»ñ¸»¤ÎÂçÎÌÅêÆþ¡¦ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ï¡¢¤³¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤È»ñ¸»¾ÃÈñ¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢»ñ¸»¤ËÍê¤é¤º¡¢¤È¤âË¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀïÎ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Ê½Û´ÄÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢´ë¶È¤ò½Û´Ä·¿¤ËºÆÊÔ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¼êË¡¡¢¥Äー¥ë¡¢¼ÂÁ©Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¥¬¥¤¥É¡Ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ´ë¶È¤¬´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¤òÃÊ³¬Åª¤ËºöÄê¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¼¨¡£
- ´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¡£
- ²¤½£´ë¶È¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー»öÎã¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î»öÎã¤â·ÇºÜ¡£
- ´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢²¤½£¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤ÎË¡µ¬À©¤Î³µÍ×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»²¹Í¾ðÊó¤ä»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÍ÷¤ò·ÇºÜ¡£
- ¼«¼Ò¤Î½Û´ÄÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ®½ÏÅÙ¡Ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ä¥Äー¥ë¤ò½ÀÆð¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¡£
¿Þ¡§ËÜ¥¬¥¤¥É¤Î¹½À®
´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¼«Á³ÊÝ¸î¼¼ ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ·ó
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À¯ºö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー »°Âô¹Ô¹°
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖºÎ¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Ë¥¢¥¨¥³¥Î¥ßー¡ÊÀþ·Á·ÐºÑ¡Ë¤¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¡¢±øÀ÷¤È¤¤¤¦ÃÏµå¤Î»°½Å´íµ¡¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¤ä¸¶ºàÎÁ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç´ë¶È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ¸»¤ÎºÎ¼è¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä»ñ¸»¤ò·ÐºÑ³èÆ°¤Î½Û´Ä¤ÎÃæ¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¯¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¥¬¥¤¥É¡×¤Ï¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»öÌ³¶ÉÄ¹ ÌðÉô ±Ñµ®
¹ñÏ¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢¿Í¸¢¡¢Ï«Æ¯¡¢´Ä¶¡¢ÉåÇÔËÉ»ß¤Î4Ê¬Ìî10¸¶Â§¤Î½å¼é¤Ë´ë¶È¤¬¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¥¬¥¤¥É¡×ÆüËÜ¸ìÈÇºîÀ®¤ËºÝ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëÏÂÌõ¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ò¤Ó¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÊ¬²Ê²ñ¤Î´´»öµÚ¤Ó»²²Ã´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¨ÎÏÄº¤¡¢5¼Ò¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÊ¬²Ê²ñ 2025Ç¯ÅÙ´´»ö ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ó¥Ðー¥º ¿ôÆ£²íµª»á
À¤³¦Åª¤ËCE¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬µÞ¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÊ¬²Ê²ñ¡ÊCEÊ¬²Ê²ñ¡Ë¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢°Ü¹Ô¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¼ê°ú½ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇÆÈ¼«¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢CEÊ¬²Ê²ñ»²²Ã´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ëµ®½Å¤Ê¹ñÆâ¼ÂÁ©»öÎã¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÎã¤ò¤´Äó¶¡¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ë¶È³Æ°Ì¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎCE¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¥Áè¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ø¡£ »ä¤¿¤ÁCEÊ¬²Ê²ñ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î½Û´Ä·ÐºÑ¤ò¥êー¥É¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Æー¥Þ¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßーÀïÎ¬¥¬¥¤¥É¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ìÈÇ¡¦±Ñ¸ìÈÇ¡Ë
https://www.globalcompact.de/mediathek/publikationen/publikation/strategieleitfaden-circular-economy-de-engl
¡ÚWWF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
WWF¤Ï100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÊÝÁ´ÃÄÂÎ¤Ç¡¢1961Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎË¤«¤µ¤Î²óÉü¤ä¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.wwf.or.jp
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(GCNJ)¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñÏ¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Î¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ2003Ç¯12·î¤ËÈ¯Â¡£¿Í¸¢¡¢Ï«Æ¯¡¢´Ä¶¡¢ÉåÇÔËÉ»ß¤Î£´Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÏ¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È10¸¶Â§¤Î¼ÂÁ©¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢SDGs¤Î·Ð±Ä¤Ø¤Î¿»Æ©¤òÌ±´Ö´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï670¤ò¿ô¤¨¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÁÏÂ¤Åª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ungcjn.org/
