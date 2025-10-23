GUILD³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NewLo³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎLINE Mini Dapp¡ÚLQuest¡Û¤Î³«È¯»Ù±ç¤ò¼Â»Ü
GUILD³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µÜ Þæ¡¢°Ê²¼¡ÖGUILD¡×¡Ë¤Ï¡¢Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ëNewLo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄ±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖNewLo¡×¡Ë¤ÎLINE Mini Dapp³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚLQuest¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
LQuest¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿LINE Mini Dapp¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Ïµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Î¤Û¤«¤ËNFT¤äAmazon e¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ
¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢°Å¹æ»ñ»ºKaia¤Ø¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¸þ¤±¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¶èÊ¬¤¬¤Ç¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä°Å¹æ»ñ»º¡¦NFT
¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ø²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊó½·¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬
²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢LINE¤Î¥á¥Ã
¥»¥ó¥¸¥ãー¥¢¥×¥êÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼ê·Ú¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Èー¥¯¥ó³èÍÑ·¿¤Î
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾© URL¡§https://liff.line.me/2008022619-B96z200W(https://liff.line.me/2008022619-B96z200W)
¡ÚNewLo¤È¤Ï¡Û
NewLo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÃÏ°è¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDAO±¿±Ä¡¦¥«ー¥Ü
¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÎ®ÄÌ¤Ê¤É¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Û´Ä·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ
¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥àNewLo¤ª¤è¤ÓLQuest¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç
¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚNewLo³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§NewLo³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ19-15 µÜ±×ºä¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°609
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Á°ÅÄ±Ñ¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±ÄWeb3¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Èー¥¯¥ó¡¦°Å¹æ»ñ»º¤ÎÈ¯¹Ô¡¦¾å¾ì»Ù±ç
LQuest ¡§https://liff.line.me/2008022619-B96z200WLQuest(https://liff.line.me/2008022619-B96z200WLQuest)
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§https://x.com/LQuest_official(https://x.com/LQuest_official)
NewLo X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§ https://x.com/NewLo_jp(https://x.com/NewLo_jp)
NewLo X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë ¡§ https://x.com/newlo_official(https://x.com/newlo_official)
¡ÚGUILD³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
GUILD³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓLINE Mini Dapp¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LINE¤ÈKakao¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ÖKaia¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Web3µ»½Ñ¤È¤ÎÅý¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§GUILD³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ23ÈÖ4¹æ ·¬Ìî¥Ó¥ë2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µÜ Þæ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦PM¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Íºà¾Ò²ð¤ª¤è¤Óµá¿Í¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä
HP¡§https://guild.support(https://guild.support)
CoinNinja(¥á¥Ç¥£¥¢) ¡§https://coinninja.news/(https://coinninja.news/)
¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥¥ã¥ê¥¢(µá¿Í¥µ¥¤¥È):https://intent-career.com/(https://intent-career.com/)