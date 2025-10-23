ひふみのアナリストが注目する9企業が登場年次運用報告会「ひふみアニュアルミーティング2025」11月30日に開催！

レオス・キャピタルワークス株式会社

SBIレオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、年に1回開催している年次運用報告会「ひふみアニュアルミーティング2025」を11月30日（日）に東京国際フォーラムにて開催いたします。今回は当社運用チームが日々調査している注目企業9社をゲストに招きし、トークセッションや体験ブースを通じて企業の魅力や、投資への見方を深めていただける場となります。

https://hifumi.rheos.jp/lp/ham2025/

■ひふみアニュアルミーティングについて

ひふみアニュアルミーティングとは、当社が運用している投資信託ひふみシリーズの年間運用報告や、ひふみを運用しているメンバーとお客様が直接交流する機会として毎年開催をしています。

今年は午前「運用報告～問いに応える、納得を届ける～」、午後「企業とのトークセッション＆魅力深堀ブース～企業とひも解く、未来を照らす視点～」をテーマに2部制で開催いたします。

・午前の部：運用者から年次運用報告に加え、お客様の事前質問にお答えする全体Q&Aを実施します。終了後には、各ファンドの運用担当者と自由にお話いただける特設ブースにて交流いただけます。

・午後の部：当社のアナリストが注目している企業9社をお招きし、各社30分間のトークセッション、企業の魅力を発掘できるブースをご用意します。

日々「ひふみ」の運用チームが何を見て、何を考え、どのように調査・投資を行なっているのかを直接感じていただける場となります。

■イベント概要

日時：2025年11月30日(日) 10:00～16:15（12:00～13:00は休憩時間）

場所：東京国際フォーラム B7ホール 東京都千代田区丸の内3-5-1

アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

事前申込み：以下サイトよりお申込みください。午後の企業トークセッションは抽選となります。

https://events-hifumi.rheos.jp/public/seminar/view/3730

※当社ファンドをお持ちの方以外も参加可能です。

プログラム：

9:30 午前の部 開場

10:00～10:10 オープニング

10:10～10:30 運用報告（動画放映）

10:30～11:00 全体Q＆A（事前質問への回答）

11:00～12:00 ファンド別Q＆Aブースセッション

12:00～13:00 休憩

13:00 午後の部 開場

13:30～16:00 企業トークセッション・ブース/金融経済教育ワークショップ

16:15 閉会挨拶・閉会

■ご登壇企業様（五十音順）

オリックス株式会社

株式会社技術承継機構

株式会社サンリオ

スター・マイカ・ホールディングス株式会社

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

ファーストアカウンティング株式会社

丸紅株式会社

三菱地所株式会社

株式会社村田製作所

■金融経済教育「ひふみの投資家体験ワークショップ特別編」

ひふみ金融経済教育ラボの「投資家を体験してみよう！」を開催します。

時間：14:00～15:30

対象：小学3年生から中学3年生までのお子さまと保護者

定員：親子30組（先着）

参加方法：申込みはこちらより

https://events-hifumi.rheos.jp/public/seminar/view/3796

その他詳細はこちら(https://hifumi.rheos.jp/lp/ham2025/)の特設ページよりご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d49166-137-9fe3409b626bd8c4cbcd856430f54021.pdf

レオス・キャピタルワークス株式会社

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスはSBIレオスひふみ株式会社（証券コード: 165A) のグループ会社です。https://www.rheos.jp/

投資信託にかかる費用・リスク https://www.rheos.jp/policy/risk/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号

一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員