『キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026』2025年12月31日(水)～2026年1月12日(月・祝)期間限定開催

LEGOLAND Japan合同会社※本リリース内の写真はすべてイメージ ※本リリースに記載されている価格はすべて税込、予定価格

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートでは、2025年12月31日(水)～2026年1月12日(月・祝)にて、『キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026』を開催いたします。

12月31日(水)の大晦日18時に合わせ、“子どもと家族のためのカウントダウン”スペシャルショーを開催し、一足早い“キッズ新年”をみんなで一緒に迎えます。また2026年1月1日(木・祝)からは、家族でお正月気分を満喫いただけるコンテンツを多数ご用意。約28,000個のレゴ(R) ブロックを使用した干支のモザイクアートや、レゴ(R) ブロックの門松など、レゴランド(R) ならではのお正月風景が広がります。

その他にも、絵馬体験や年賀状づくりのワークショップなど、日本の文化に触れながら楽しめる遊びが盛りだくさん。

“あそびはじめ”はレゴランド(R) で！2026年一番最初の家族の思い出を作っていただけます。

毎年12月31日の18時は“キッズ新年”！

キッズ・カウントダウン

2026年を一足早く迎える、子どものためのカウントダウンショー。

1年間楽しんでくれたゲストと一緒に“キッズ新年”を迎えるべく、レゴランド(R) ・ジャパンのキャラクターたちが集結し、花火(パイロ演出)が大晦日の夜空を彩り、光と音の演出で会場を盛り上げます。

【会場】イベントエリア 特設ステージ

【開催日時】2025年12月31日(水)17:40～

新年を楽しむ3つのスペシャルコンテンツ

１. かさねてたのしい！年賀状づくり＆年賀状づくりワークショップ

“年賀状を送る”という日本の文化を、未来を担う子どもたちへ伝えていくため、日本郵便株式会社東海支社と本年も共同で取り組みます。

＜かさねてたのしい！年賀状づくり＞

パーク内に設置されたスタンプをポストカードに5回すべて重ねると1枚の絵が完成し、オリジナルの年賀状が完成したらパーク内のレゴ(R) ブロック製ポストへ投函いただけます。

【会場】スタンプ台はパーク内各所に設置

（ポストはイベントエリアに設置）

【期間】

2025年12月15日(月)～2026年1月12日(月・祝)

※2026年1月13日(火)～もパーク内にポストを常設予定

＜年賀状づくりワークショップ＞

あて名の書き方を学び、郵便にまつわるクイズに挑戦できる“あてながき教室”をお楽しみいただけます。また、実際に年賀状のあて名を書くことができる“あてながきコーナー”も設置いたします。

【会場】イベントエリア

【期間】

2025年12月27日(土)～2025年12月31日(水)

※当日の開催時間は公式ウェブサイトをご参照ください

▲昨年の年賀状デザインイメージ

２. シーズナルフォトスポット 干支(ひのえうま)のモザイクアート＆門松

昨年好評だった、レゴ(R) ブロックを使用した干支のモザイクアートが今年も登場。今回は約28,036個のパーツを使用しており、12月31日(水)の「キッズ・カウントダウン」にてお披露目いたします。

さらに、イベントエリアの前には、レゴ(R) 認定プロビルダー・三井淳平氏制作の門松モデルも飾られ、家族で新年の思い出になる写真をたくさん撮影いただけます。

【会場】イベントエリア

【期間】2025年12月31日(水)「キッズ・カウントダウン」終了後～2026年1月12日(月・祝)

※門松モデルは2025年12月27日(土)～2026年1月7日(水)まで設置



３. レゴランド(R) de 初詣



▲昨年のモザイクアートイメージ

レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド入口の鳥居が期間限定でお正月仕様に。

しめ縄が取りつけられた大鳥居の先には絵馬掛けが設置された東屋が登場し、“今年レゴランド(R) で挑戦したいことや夢”を絵馬カードに記入いただけます。また、記入いただいた絵馬は、子どもたちの願いが叶うよう神社で祈祷いたします。

【会場】レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド エリア

【期間】2026年1月1日(木・祝)～2026年1月12日(月・祝)

▲過去の実施イメージ

その他限定コンテンツ

■ 限定ペンライト販売(12月31日(水)のみ)

レゴランド(R) ・ジャパンのナイトイベントお馴染みのアイテムは、14色のLEDが音楽に連動して光るので、お子様も大喜び。「キッズ・カウントダウン」でも一緒に振って盛り上がっていただけます。

【販売店舗】フォト・ショップ、他

【価格】3,500円(税込)

■レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート 限定福袋

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートでしか手に入らない限定福袋が登場。

レゴランド(R) 限定の「ミニフィギュアトレーディングケースとストラップ」1個、非売品のミニキットが封入された「アイデアブック*5種ランダム 英語版書籍」1冊、「パーク内レストラン500円利用券」1枚が入っています。

【販売期間】 2025年12月26日(金)～ ※なくなり次第販売終了

【販売店舗】ビッグ・ショップ／ホテル・ショップ

【価格】3,000 円(税込)

■ カウントダウン＆ニューイヤーを楽しむ限定グルメが登場(12月31日(水)～)

１.年越しそば：えび天を2本トッピングした特製の年越しそば。乱切りそばの食感をお楽しみください。

【販売日】2025年12月31日(水)限定

【販売店舗】レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル内「ブリックス・ファミリー・レストラン」

※客室にお持ち帰りいただきお召し上がりください

【価格】1,200円(税込／サービス料別)

２.彩おせち膳：日本の伝統的なお正月料理が今年も登場。家族の繁栄や健康を願う食材を使用し、見た目も華やかなレゴランド(R) のおせちで、新年の始まりをお祝いいただけます。

【販売日】2026年1月1日(木・祝)～1月3日(土)

【販売店舗】レゴランド(R) ・ジャパン内「彩(いろどり) 和食レストラン」

【価格】3,500円(税込)

３.おしるこ：お正月の定番“おしるこ”。縁起の良い小豆を使用し、体を内側から温めていただけます。

【販売日】2026年1月1日(木・祝)～1月31日(土)

【販売店舗】レゴランド(R) ・ジャパン内「ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー」他

【価格】600円(税込)