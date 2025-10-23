ベトナム航空「Photo Contest 2025」を開催 心に残る“わたしの好きなベトナム”の写真を大募集！
ベトナム航空（日本支社 所在地：東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン）は、心に残る“わたしの好きなベトナム”の写真を大募集するキャンペーン「Photo Contest 2025」を10月23日（木）から11月4日（火）まで実施いたします。
本コンテストでは、ベトナムで撮影した美しい景色や絶景、感動の瞬間、旅先でのふれあい、食の感動などあなたの心に残った“わたしの好きなベトナム”の写真をInstagramまたはFacebookで募集。応募いただいた写真の中から選ばれた20作品は、2025年12月1日（月）に東京・外苑前にあるロイヤルガーデンカフェにて開催されるポップアップイベント「#VietnamIsCalling - A Vietnam Airlines Pop-up Day in Aoyama」で大型パネル（B1サイズ※予定）にして展示いたします。
さらに、イベント当日は会場に招待された旅行会社やベトナム政府関係者による、投票を実施し、最も心に響いた1作品に、日本＝ベトナム往復ペア航空券（1組）をプレゼントいたします。
旅の中で出会った、ベトナムならではの美しい瞬間を切り取った一枚を、ぜひご応募ください。
Photo Contest 2025 あなたの心に残る”わたしの好きなベトナム”の写真を大募集！グランプリには日本＝ベトナム往復ペア航空券をプレゼント
応募方法
＜Instagram＞
- ベトナム航空公式アカウント「vietnamairlines_japan」をフォロー
（https://www.instagram.com/vietnamairlines_japan/）
- ベトナム航空アカウントをタグ付け＆ハッシュタグ「#VietnamIsCalling」をキャプションにつけて、“わたしの好きなベトナム”の写真を投稿
※本コンテスト期間中に、新規にて投稿をいただいたものが対象となります。
＜Facebook＞
- ベトナム航空公式Facebookアカウント 「VietnamAirlinesJP」 を「いいね」
（https://www.facebook.com/VietnamAirlinesJP）
- 本コンテスト投稿のコメント欄に“わたしの好きなベトナム”の写真を投稿
※B1サイズ（約1030mm×728mm）相当まで引き伸ばしても対応可能な高解像度（目安：横5000ピクセル以上）の写真をご用意ください。
※展示作品として選出された入賞者の方には、改めて大判印刷用の高解像度データをご提出いただく場合がございます。
応募期間
10月23日（木）～11月4日（火）
当選結果について
選ばれた方には、ベトナム航空公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。
注意事項
・非公開アカウントは選考対象外となります。
・日本にお住まいの方が対象です。
・お1人様1アカウントにつき1回限りの応募とさせていただきます。
・応募写真に他の方が写っている場合は、必ずご本人の承諾を得たうえでご投稿ください。
・応募写真は応募者ご自身が撮影し、著作権およびその他の権利を有するものに限ります。
・被写体の肖像権や著作権等、第三者の権利侵害に関して当社は一切の責任を負いません。
・投稿内容が公序良俗に反するもの、または本キャンペーンの趣旨にそぐわないと判断した場合は、選考対象外となる場合があります。
・応募写真は当社公式SNS・ウェブサイト・イベント会場・今後のプロモーションに使用させていただく場合があります。
・本キャンペーンの内容やスケジュールは、予告なく変更・中止となる場合があります。
・本応募規約に違反した場合や不正応募と判断された場合は、応募・当選権利が無効または取り消しとなる場合があります。
・賞品の譲渡・換金・転売は固くお断りいたします。
・当選に関する個別の質問にはお答えできません。
・個人情報は当選連絡のためにのみ使用し、その他の目的では利用いたしません。
・偽アカウントには十分にご注意ください。
キャンペーン詳細
https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/staffcolumn/vna_photo_contest_2025/
<ベトナム航空について>
ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。
現在、ベトナム国内22都市、海外37都市を結ぶ計100路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。
最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。
ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。
2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。
- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home
- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/