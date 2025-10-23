開幕戦初勝利ステッカー入り！『横浜DeNAベイスターズ 感動をありがとうハーバー』10月24日（金）数量限定販売スタート

株式会社ありあけ



株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長 藤木隆宏）は、横浜DeNAベイスターズの2025年シーズン終了を受け、1年間の感謝の気持ちを込めた特別商品「横浜DeNAベイスターズ 感動をありがとうハーバー」を、2025年10月24日（金）より数量限定で発売いたします。

『横浜DeNAベイスターズ 感動をありがとうハーバー』封入ステッカーデザイン

本商品は、「横浜DeNAベイスターズハーバー2025」を特別仕様にした限定デザインです。中には、「横浜DeNAベイスターズハーバー」が5個入っています。パッケージには、球団公式マスコット「DB.スターマン」を大きくデザインし、側面にはファンの皆さまから寄せられたメッセージを掲載。今シーズンの数々の感動と、チームへの感謝の思いを込めて仕上げました。開幕戦初勝利シーンの「特製ステッカー」1枚が封入されています。

◆「横浜DeNAベイスターズハーバー」 商品説明

定番商品の横濱ハーバーダブルマロンは、港・ヨコハマの船をイメージし伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

◆商品概要

・商 品 名：『横浜DeNAベイスターズ 感動をありがとうハーバー』

・商品内容：横浜DeNAベイスターズハーバー5個

・商品価格：1,350円（税込）

・発売期間：10月24日（金）～無くなり次第終了

・販売店舗：ありあけ直営店、一部百貨店、ありあけオンラインショップ、JR駅売店等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900 (9:00～17:00、土・日・祝を除く)