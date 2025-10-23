クラウドエース、欲しいアプリが最短 1 日で開発できる新サービス「App Garden」のベータ版をリリース

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積 礼敏）は、 2025 年 10 月 23 日、ユーザーのリクエストを受けて AI がアプリを開発する新サービス「App Garden」のベータ版をリリースをいたしました。

App Garden は、業務効率化アイデア ジェネレーターや社内 AI 導入ガイドライン作成など、業務ごとに特化した複数のアプリを提供するプラットフォームです。チャットの UI で提供されるサービスとは異なり、入力と出力が決まっているからこそ活用をイメージしやすく、プロンプト作成のスキルに依存せずタスクを完了させることができます。

App Garden の最大の特徴は、ユーザーが「こんなアプリが欲しい」というリクエストを送ると、AI が仕様を提案した上で、クラウドエースのエンジニアがアプリを開発する点です。

類似のサービスにノーコードで自由にアプリ作成できるものがありますが、品質やセキュリティの面で不安が残るケースがあり、情報システム部門の負担を増加させてしまうという懸念がありました。

App Garden は、ユーザーのニーズをすぐにアプリとして実現することと、安心してビジネスに利用できることを両立させます。コードの 90%以上を AI が自動で生成しており、アプリの開発スピードは従来よりも高速で、最短 1 日でリリースする場合もあります。

生成 AI を業務にどう生かすか悩まれている方でも、お気に入りのアプリがきっと見つかります。ベータ版は無料でご利用いただけますので、まずはお試しください。

■App Garden のご利用はこちらから

https://app-garden.jp/

※読み込みに時間がかかる場合があります

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

お問い合わせ先

サービスについてのお問い合わせ

クラウドエース株式会社 GenerativeAI 事業部

E-mail：contact@cloud-ace.jp

※Google Cloud および Google Maps Platform は Google LLC の商標です。