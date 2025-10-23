【調査リリース】出社しても約3割が「雑談減った」と回答。求めるのは社内イベントより″おやつ″がきっかけの休憩室

株式会社スナックミー

法人向け置き菓子・社食・オフィスコンビニサービス『snaq.me office（スナックミーオフィス）』を提供する株式会社スナックミー（本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎）は、多様化する働き方の中でのコミュニケーション実態を把握するため、週1回以上オフィスに出社する会社員497名を対象に「オフィス内コミュニケーションに関する調査」を実施しました。

リモートワークが定着し、働き方が多様化するなか、「他部署との会話が減った」と感じる人は全体の27.5％。特に週1～3日出社のハイブリッド層ではその傾向が顕著で、週1回出社では42.7％、週2～3日出社では50.0％と、いずれもオフィス中心層（週4日以上出社：21.5％）の約2倍となり、「出社＝交流が生まれる」という従来の前提が成り立たなくなりつつある実態が明らかになりました。

さらに、「もっと気軽に交流できるきっかけがほしい」人が全体の半数以上にのぼる一方、コミュニケーション活性化施策としては「魅力的な休憩スペースの設置」（計61.1％）が「社内イベントの定期開催」（計42.9％）を大きく上回る結果に。

この調査を通じて、従業員が求めているのは社内イベントのような特別な場ではなく、“日常の中に雑談が生まれる空間”であることが示唆されました。

雑談が生まれる休憩スペースにご活用いただける『snaq.me office』のディスペンサープランの詳細（サービス説明資料・お問い合わせ・お見積り）は下記よりご確認ください。

https://office.snaq.me/dispenser

【調査サマリー】

・出社日数が少ない層ほど「雑談が減った」と感じる傾向に。

週4日以上の出社層でも約2割がコミュニケーションの減少を実感しており、週1～3日出社の層はその2倍以上の結果となった。

・「交流のきっかけが欲しい」人は53.6％で半数を超える。

オフィス嫌いではなく、“つながりたいけど仕組みがない”という実態が明らかに。

・求められるのは社内イベントより「日常の仕掛け」。

コミュニケーション活性化施策として最も支持されているのは「魅力的な休憩スペースの設置」（計61.1％）。

・“おいしい体験”が会話を生む。

理想の休憩スペースに必要なものとして「高品質なコーヒー」「選ぶのが楽しいおやつ」「無料ディスペンサー」が上位。

【調査概要】

調査1：スクリーニング調査

■ 調査対象：20～59歳の男女

■ 調査対象数：4,057

■ 調査期間：2025年8月15日～8月18日

■ 調査方法：ネットリサーチ

■ 調査地域：全国

調査2：オフィス内コミュニケーションに関する調査

■ 調査対象：20～59歳の男女

■ 調査対象数：497（調査1で「会社員（正社員）」「週1以上出社」「50名以上の会社に所属」している人を対象）

■ 調査期間：2025年8月18日～8月19日

■ 調査方法：ネットリサーチ

■ 調査地域：全国

※％表示は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

【調査結果の詳細】

週1以上出社しても社内の交流が難しい環境に

全体の27.5％が他部署との会話が「大幅に減った」または「やや減った」と回答。

週2～3日出社では計50.0%、週1回出社では計42.7%と、ハイブリッドワーカーはオフィス中心ワーカー（週4日以上出社：計21.5％）の2倍以上になりました。

この結果は、「出社すれば自然に交流が生まれる」という前提が崩れつつあることを示しています。

全体の半数以上が「もっと交流のきっかけが欲しい」と感じており、出社日数が少ないと更にニーズが強くなる。

オフィス内で「交流のきっかけが欲しい」と思うかを伺ったところ、「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した人は全体で53.6％。

出社頻度が少ない層では7割前後に達し、“オフィス嫌い”ではなく“交流のきっかけ不足”が課題となっています。

「出社してよかった」と感じる価値として、“話しかけやすさ”や“雑談”が上位に。

「ちょっと話をしたいときに話しかけやすい（雰囲気）」（計65.3％）が最上位となり、「同僚との何気ない雑談」（計62.3％）も上位に。

いずれも“偶発的なコミュニケーションのしやすさ”に分類され、生産性・機能性に関わる「自宅より集中できる環境」（計54.5％）や「高性能な機材や設備」（計52.9％）を上回っています。

求められるのは“特別なイベント”より“日常の仕掛け”

実際に、コミュニケーションを促進する施策として最も支持されたのは「魅力的な休憩スペースの設置」（計61.1％）。

「社内イベントの定期開催」（計42.9％）を大きく上回り、日常のなかで自然と人が集まる“雑談が生まれる空間づくり”の重要性が示されました。

"おいしい雑談"が組織を強くする。スナックミーオフィス「ディスペンサープラン」のご紹介

今回の調査で、理想の休憩スペースに必要な要素として、「高品質なコーヒー」（計65.4％）に次いで、「選ぶのが楽しくなるおやつ」（計63.6％)、「ナッツや焼き菓子を自由に取れる無料ディスペンサー」（計60.8％）が上位にランクインしました。

スナックミーオフィスの「ディスペンサープラン」は、まさにこのニーズに応え、オフィスの一角を偶発的な出会いと"おいしい雑談"が生まれる、従業員様の求める理想的な休憩スペースへと進化させます。

まるで海外のスーパーマーケットのようなディスペンサーから、素材の味を活かしたヘルシーなおやつを好きなだけ選べる「量り売り体験」は、従業員に日常的な楽しさを提供し、自然な会話のきっかけを生み出します。

「これ美味しいですよ」「新しいおやつ入りましたね」――。 ディスペンサーの前で生まれる小さな会話の積み重ねが、部署や役職の垣根を溶かし、組織に新たなアイデアや一体感をもたらす。私たちは、そんなポジティブな連鎖を生み出す「きっかけ」を、おやつを通じて提供します。

【メディア関係者の皆様へ】 見て、触れて、味わえる。押上店舗での無料体験・ご取材のご案内

スナックミーの「ディスペンサープラン」を実際に体験してみませんか？ スナックミーの直営店「snaq.me stand（スナックミースタンド）押上」では、「ディスペンサープラン」の実機を常設しております。メディア関係者の皆様には、ご取材向けに本サービスを無料でご体験いただけます。従業員の方々が楽しむ様子や、ディスペンサーの持つ空間価値を、ぜひ貴社媒体にてご紹介ください。撮影用の商品提供も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

場所：snaq.me stand 押上（東京都墨田区向島1-24-15 grande foret（グランフォレ）1F）

内容：ご取材の旨お伝えいただければ、サービスのご説明と共に無料体験が可能です。（要事前連絡）

導入をご検討中の企業様：店舗スタッフにお声がけいただき、お名刺と交換で無料体験（1回分）が可能です。

『snaq.me office／スナックミーオフィス』について

https://office.snaq.me/

おやつコース：https://office.snaq.me/

ドリンクコース：https://office.snaq.me/drink

コーヒーコース：https://office.snaq.me/coffee

スイーツパンコース：https://office.snaq.me/bread

おつまみコース：https://office.snaq.me/otsumami

ジャーキーコース：https://office.snaq.me/jerky

プロテインバーコース：https://office.snaq.me/proteinbar

ヴィーガンコース：https://office.snaq.me/vegan

そうざいコース：https://office.snaq.me/sozai

- 月額利用料【無料】

- 初期導入費・更新費【無料】

- 送料・備品【無料】

-【企業さまのご負担ゼロ】でも導入可能

※費用形態は従業員さまに食べる分だけ代金をお支払いいただく【従業員様全負担型】と、会社側であらかじめ全量一括でお買取りいただく【企業全負担型】に加えて、企業様が一部のみをご負担いただくプランもご提供可能です。

手間とコストを抑えてスピーディーに導入が可能です。

お申し込みから最短5日でおやつと備品をお届けします。

メール1本で契約＆解約できる手軽さが人気の秘密です。

▼資料ダウンロードはこちら

3分でわかる『snaq.me office』：https://office.snaq.me/resources/all

導入事例集：https://office.snaq.me/resources/case

ディスペンサー：https://office.snaq.me/resources/dispenser

その他お役立ち資料：https://office.snaq.me/resources

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・ヘルシーおやつの通販サイト https://mall.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・福利厚生の専門ウェブメディア https://magazine.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 草野

Email： pr@snaq.me