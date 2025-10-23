エフ・コード、awoo株式会社が提供するAIソリューション「awoo AI」と連携を開始

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、以下「当社」）は、awoo株式会社（本社：東京都渋谷区、Japan Country Manager : 遠藤 光一、以下「awoo」）が提供するAIマーケティングソリューション「awoo AI」と連携を開始したことをお知らせいたします。

■提携の背景

当社は、Web接客ツール「CODE Marketing Cloud」「KaiU」「sinclo」やEFOツール「f-tra EFO」など、Webサイト上での顧客体験（UX）を最適化するソリューションを展開しています。

近年、プライバシー保護の観点から、個人データに依存しない顧客体験の最適化が求められています。

awoo AIは、ECサイト上の商品情報そのものをAIが理解し、特徴を抽出・整理する特許技術により、ユーザーを追跡せずに自然なレコメンド体験を提供できる点が特長です。

当社のWeb接客ツールと組み合わせることで、ユーザー行動に応じた動的なハッシュタグ提案や、関連商品の自動レコメンドが可能となり、サイト回遊や購買行動を一層促進します。

■awoo AIの概要

awoo AIは、AIが商品データフィード（タイトル・説明文・ブランド・カテゴリ情報など）を解析し、商品を的確に表すハッシュタグを自動生成するマーケティングプラットフォームです。

これにより、従来のキーワード検索に頼らず、ユーザーが感覚的に求める商品へたどり着く「発見型の購買体験」を実現します。

また、awoo AIはCookie情報に依存せず、クッキーレスなAIレコメンドエンジンとして、プライバシーに配慮した高精度な商品提案を可能にします。

さらに、画像レコメンド機能などにより、サイト回遊率・CVR・滞在時間といったマーケティング指標の改善にも寄与しています。

（導入企業平均値：CVR 334％、回遊率 289％、滞在時間 315％改善 ※2025年1月～8月実績）

■今後の展開

今後は、当社のWeb接客などの各ソリューションとawoo AIを連携し、商品理解AI × Web接客による統合的なCX最適化を推進します。

これにより、ECやD2C企業を中心に、ユーザーが“自分に合う商品”を自然に見つけられるサイト体験の実現を目指します。

また、連携強化の一環として、awoo AIの正式な代理販売を開始し、より多くの企業が高精度な商品理解AIの価値を活用できる支援体制を強化してまいります。

当社は引き続き、AIやデータ活用を通じて、企業と顧客の最適なコミュニケーションの創出に取り組んでまいります。

■awoo社について

会社名：awoo株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ3F

ビジネスエアポート渋谷南平台

代表者：Japan Country Manager 遠藤 光一

設 立：2018年2月

事業内容：AI技術を活用したマーケティングソリューションの提供

awoo AI：https://www.awoo.ai/ja/

■当社について

会社名：株式会社エフ・コード

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地 神楽坂外堀通りビル2階

代表者：代表取締役社長 工藤 勉

設 立：2006年3月

事業内容：

DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：27,910千円（2024年12月末）

社員数：約850名（2025年2月末、グループ全体）

URL：https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）