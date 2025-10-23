中京テレビ「あさドレ♪」開発【あさごはんに特化したドレッシング】名鉄商店にて販売決定！
中京テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒崎太郎）は2025年10月31日（金）より名鉄商店にて、放送中の「あさドレ♪」開発のドレッシングを販売いたします。2025年9月に名鉄百貨店で実施した期間限定販売が好評を博し、決定いたしました。
この取り組みは、開局55周年を記念して「うなぎむすび」を開発した「新名古屋名物・地方創生」プロジェクトの一環として実施しております。
■あさごはんのために生まれた、こだわりの3種
実は愛知県、野菜の産出額は全国トップクラスにも関わらず、野菜の摂取量は全国下位。
毎日の食卓で、野菜をおいしく、もっとたくさん食べてほしい--
そんな想いからあさに特化したドレッシングを作りました。
名鉄商店での販売を記念して、オリジナルパッケージに入った3本セットも販売いたします。
お土産にぜひお買い求めください。
【あさにぴったりなドレッシング 3本セット】 2,700円（税込）
「あさドレ♪」オリジナルサラダプレートが
当たるキャンペーンも実施
3本セットを購入・アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で5名様にプレゼント。
※キャンペーン用紙は、3本セット購入者に配布いたします
【ごはん派】青海苔塩ダレドレッシング
まろやかな青海苔の旨味が詰まった、香り豊かな和風仕立て
【パン派】 キャベツのアンチョビドレッシング
アンチョビのコクがキャベツの甘味を引き立てる、大人な味わい
【サラダオンリー派】特製スパイスドレッシング
一度かけたらハマる
みんなが好きなアレが入ったやみつきスパイスブレンド
＼こんな楽しみ方も！／
ごはんにかけたりパンにのせて焼いたりしてもお楽しみいただけます。
■名鉄商店について
「地域を食べる、地域をアゲる、地域へ還す。」をコンセプトに、愛知県・岐阜県の事業者と協業して開発したオリジナル商品を扱う、名鉄名古屋駅徒歩2分のお土産屋です。
【営業時間】10:00～20:00
【場所】 名鉄百貨店本店メンズ館1階（名古屋市中村区名駅1丁目2-4）
※名鉄商店ATSUTAでの販売はございません
■番組「あさドレ♪」について
朝採れたての情報であなたの朝をドレスアップ！
地元のニュース・スポーツ・エンタメ・天気・交通情報など
家族で話したくなるような最新情報をお届けします！
愛知・岐阜・三重 月～金 あさ5:50から放送中
番組HP https://www.ctv.co.jp/asadore/
X(旧：Twitter) https://x.com/asadore_CTV
Instagram https://www.instagram.com/asadore_CTV/
番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」
■「新名古屋名物・地方創生」プロジェクトとは
東海エリアを中心に地元企業、地元の人・モノなどと様々なコラボレーションをすることで、新たにこのエリアの名物となる新商品を開発し地方創生を行います。さらにこの東海地方そして全国に発信していきます。
HP https://www.ctv.co.jp/shinnagoya_meibutsu/index.html