Pasco×雪見だいふく 3度目のコラボは「雪見だいふく」そのものを再現！「雪見だいふくみたいなパンケーキ」新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、株式会社ロッテ「雪見だいふく」とのコラボ商品として「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を、2025年11月1日（土）から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区のスーパー・ドラッグストアにて1カ月限定で発売します。

Pascoと「雪見だいふく」は、店頭でのコラボ企画をきっかけに、2022年、2024年に「雪見だいふく」の禁断の食べ方『#禁断の雪見トースト』をイメージした「#禁断の雪見トーストみたいなケーキ」を発売し、いずれも好評をいただいてきました。

3度目のコラボとなる今回は、「雪見だいふく」そのものを再現することに挑戦。国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせることで「雪見だいふく」の弾むぷにぷに食感を。さらに、バニラ風味のホイップクリームでコクのあるバニラアイスの味わいを再現しました。パッケージデザインにおいても「雪見だいふく」のデザインを踏襲しています。

株式会社ロッテ「雪見だいふく」

冷たくコクのあるバニラアイスをもちもち食感のおもちで包んだ商品として1981年に発売し、アイスクリームの常識を変えた空前の大ヒット商品となりました。

「雪見だいふくみたいなパンケーキ」おすすめアレンジ

あたためた「雪見だいふくみたいなパンケーキ」にアイスの「雪見だいふく」をのせて、ひやあつスイーツ(ハート)

〈作り方〉

- 「雪見だいふく」を常温で8分待ちorレンジで8秒あたためる※8分待ち 室温25℃の場合。冷凍庫の機種や保管状況により異なります。※レンジで8秒（600W） 電子レンジで加熱する際は、必ずお皿に移して加熱してください。 （ラップは不要）- 「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をトースターで2分（1000W）あたためる※アルミホイルを敷いて加熱してください。- ２の上に１をのせて完成！

電子レンジやトースターの加熱時間はお使いの機種や状態によって異なりますので、 お好みで調整してください。

また、あたための際はやけどに注意してください。

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/482_1_03f2d6cdea68b6c6cf8bc205bc145730.jpg?v=202510240326 ]

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）