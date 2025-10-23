デジタルコレクション販売サイト「デジトリエ」、「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」のデジタル原画を販売開始

株式会社Cygames

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、株式会社MAPPA（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大塚学）と共同で設立した株式会社Tokyo Anime Artifacts（以下Tokyo Anime Artifacts、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹中信広）が運営するデジタルコレクション販売サイト「Digitelier（デジトリエ）」で、「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」のデジタル原画の販売を開始したことをお知らせします。

■デジタルコレクション「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」について

デジタルコレクションの種類：原画50種

価格：各4,400円（税込）

販売数：各デジタルコレクション1種につき限定50点 ※再販の予定はありません

商品販売ページ：https://digitelier.jp/shingekinokyojin/items/

■「Digitelier（デジトリエ）」とは

Digitelierは、Tokyo Anime Artifactsが運営する、原画や背景美術などのアニメ制作の工程で生まれる中間成果物のデータをデジタルコレクションとして販売するサイトです。

アニメ制作会社を支援する観点から、Digitelierでのデジタルコレクションの売上はアニメ制作会社とTokyo Anime Artifactsで配分され、NFT取引によって売買が成立した際にはロイヤリティがアニメ制作会社に支払われます。

公式サイト：https://digitelier.jp/

■日本のアニメ制作プロダクションへの還元・アニメーター支援について

デジタルコレクションの売上金額から、プラットフォーム利用料と著作権利元のロイヤリティのみを差し引いた金額が直接制作プロダクションに還元されます。デジタルコレクションは、アニメーション制作に関わる日本の制作プロダクションの環境改善やアニメーター支援を可能にする商品です。

■株式会社Tokyo Anime Artifactsとは

Tokyo Anime Artifactsは、株式会社Cygamesと株式会社MAPPAが、共同で設立した会社です。「制作プロダクション/クリエイターの環境改善に貢献すること」を目標に、アニメーション制作に携わる方が主役となって日本のアニメを発信し続けられる世界の実現を目指しています。

公式サイト：https://tokyo-animeartifacts.com/

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会