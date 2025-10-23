「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025」前夜祭「MJFJ - JAPAN ARTISTS EVE SHOW -」12/6開催決定

ぴあ株式会社

2025年12月7日（日）に横浜・ぴあアリーナMMにて開催する「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025（モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン2025）」の追加アーティストが解禁。

また、12月6日（土）に前夜祭として「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 - JAPAN ARTISTS EVE SHOW -」が同会場にて開催決定、加えて出演アーティストも解禁となりました。

(C)SHINICHI ISHIZUKA 2025

「MJFJ2025」の前夜祭となる「- JAPAN ARTISTS EVE SHOW -」 には、これからの音楽シーンで益々の活躍が期待される、新進気鋭な日本のアーティストが多数出演します。

ファンクやソウルなど様々なジャンルをミクスチャーした独自のサウンドで人気を集めるKroi、Nulbarichのヴォーカルを務めながらマルチプレイヤーとしても活躍するJQのソロプロジェクトJeremy Quartus、遊び心溢れた自由なライブパフォーマンスが魅力のオルタナティブファンクバンドBREIMEN、ブラックミュージックをベースにして唯一無二の世界観へ引き込む音楽性が人気を集めるluvが登場。日本の音楽シーンにおける注目株が勢ぞろいし、ファンキーなグルーヴを全身で体感できる今回のステージは音楽ファン必見です。

そして12月7日（日）の本公演では「MONTREUEX JAZZ FESTIVAL JAPAN」ならではの、特別なコラボレーションをお楽しみいただけます。先日解禁となった特別ユニットMJFJ TB×ER UNIT with BIGYUKIには、前夜に続きJeremy Quartusがヴォーカルでゲスト参加します。今後解禁されるゲストアーティストの追加ラインアップもお楽しみに。

また「MJFJ2025」を記念した特別公演「Montreux Jazz Festival Japan 2025 - An Opening Night at BAROOM -」を、12月5日（金）に南青山・BAROOMにて100名限定で開催します。自由な感性で音楽地図を広げていくシンガー・ソングライターさかいゆう（Vo,Pf）と望月敬史（Dr）がデュオで登場。ソウルフルな歌声を存分に味わえる特別なステージへご期待ください。

「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025」のチケットは 2025年10月26日（日）23:59までプレイガイド最速先行にて受付中。「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 - JAPAN ARTISTS EVE SHOW -」のチケットは 2025年10月24日（金）11:00からプレイガイド最速先行にて発売開始。各種チケットの詳細はオフィシャル HP をご確認ください。

特別公演「Montreux Jazz Festival Japan 2025 - An Opening Night at BAROOM -」のチケットは2025年10月25日（土）18:00より発売開始。チケットの詳細はイベントオフィシャルページをご確認ください。

「MONTREUX JAZZ FESTIVAL（MJF）」は、1967年にスイスのモントルーにて初開催され、今でも世界中の音楽ファンから愛される世界三大ジャズ・フェスティバルの一つです。今年7月初頭に本国で開催された「MJF2025」には、日本人アーティストの藤井風が出演し話題を集めました。

「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN（MJFJ）」は2015年に初めて恵比寿で開催。本国のスピリットを継承しながら『ユニークで質のいい自由な音楽を』をコンセプトに掲げ、ジャズだけにジャンルを縛られることなく、多様な音楽の魅力を世界へ発信しています。

「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025」公演概要

【公演名】MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025

（モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン2025）

【開催日】2025年12月7日（日）12:00開場 13:00開演（予定）

【会場】ぴあアリーナMM （〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

【出演者】

ハービー・ハンコック

ペルソナ5 スペシャル・ビッグバンド

ネイト・スミス フィーチャリング マイケル・リーグ アンド ジェイムズ・フランシーズ

MJFJ TB×ER UNIT with BIGYUKI（guest：Jeremy Quartus、石若駿 他）

【チケット料金】

VVIP席150,000円 / VIP席32,000円 / S席18,000円 / A席13,000円 /

U-25席5,000円 / 学生席4,000円

・全て税込の金額となります。

・全席指定席、未就学児入場不可となります。

・VVIP席は、ステージ前方1～3列目以内のお席となります。特典付きです。

・VIP席は、VVIP席後方の優先エリア以降のお席となります。特典付きです。

・本公演には「U-25席」「学生席」など一部条件付きのチケットがございます。

ご購入前に、必ず販売ページに記載の注意事項をご確認ください。

【チケット発売日】プレイガイド最速先行 2025年10月26日（日）23:59まで受付中

【チケット発売所】https://w.pia.jp/t/mjfj2025/

【公演名】MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 - JAPAN ARTISTS EVE SHOW -

【開催日】2025年12月6日（土）13:30開場 14:30開演（予定）

【会場】ぴあアリーナMM （〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

【出演者】

Kroi

Jeremy Quartus

BREIMEN

luv

【チケット料金】

全席指定6,800円

・税込の金額となります。

・全席指定席、未就学児入場不可となります。

【チケット発売日】プレイガイド最速先行 2025年10月24日（金）11:00～11月3日（月）23:59

【チケット発売所】https://w.pia.jp/t/mjfj2025/

【主催】MJFJ実行委員会

【問い合わせ】ライブインフォメーション：0570-017-230（平日12:00～15:00）

【公式サイト】https://montreuxjazzfestival.jp/

【公式X】https://x.com/mjfj_official

【公式Instagram】https://www.instagram.com/mjfj_official/

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@montreuxjazzfestivaljapan7164

VVIP・VIP特典

■VVIP特典内容

- VVIP限定Tシャツ（2種・size：M / L）・限定タオル- VVIP専用ラウンジ（軽食 / ソフトドリンク・アルコール飲料 飲み放題）- 優先入場口- MONTREUX JAZZ FESTIVAL グッズ

■VIP特典内容

「MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 -An Opening Night at BAROOM-」公演概要

- VIP限定Tシャツ（size：M / L）- VIP専用ラウンジ（ソフトドリンク付）- 優先入場口

【公演名】MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 -An Opening Night at BAROOM-

【開催日】2025年12月5日（金）18:30開場 19:30開演（予定）

【会場】BAROOM （〒107-0062 東京都港区南青山6-10-12 1F）

【出演者】

さかいゆう

望月敬史

【チケット料金】

食事付チケット21,000円

LIVEチケット6,000円

・全て税込の金額となります。

・全席指定席、未就学児入場不可となります。

【チケット発売日】2025年10月25日（土）18:00～

【チケット発売所】https://baroom.zaiko.io/e/mjfjbaroom2025

出演アーティストプロフィール

■12月7日（日）MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025ハービー・ハンコック Herbie Hancock(C)DANNY CLINCH

1940 年シカゴ生まれ。ピアニスト／キーボード奏者、作曲家。1960年代以降のジャズ・シーンをリードするジャズの第一人者で、世界の文化・テクノロジー・ビジネス、そして音楽の最前線に立ち続けている。「ウォーターメロン・マン」「カンタロープ・アイランド」「処女航海」「ドルフィン・ダンス」など、多くのジャズ・スタンダードを生み出し、「ヘッド・ハンターズ」をはじめとするアルバムでエレクトリック・ジャズとファンクやロックを融合させ、V.S.O.P.でのアコースティックな探求や、ベストセラーアルバム「フューチャー・ショック」でのエレクトロニック・ダンス・サウンドへの挑戦など、多彩な活動を展開、今現在も進化を続けている。映画『ラウンド・ミッドナイト』の音楽でアカデミー賞を受賞し、さらに最優秀アルバム賞を含む14回のグラミー賞を獲得。現在、ロサンゼルス・フィルハーモニックのジャズ部門のクリエイティブ・チェアとともに、セロニアス・モンク・インスティテュート・オブ・ジャズの理事長を務めている。2011年にはユネスコのイリーナ・ボコヴァ事務局長よりユネスコ親善大使に任命され、2013年にはケネディ・センター名誉賞を受賞、2016年にはグラミー賞生涯功労賞を受賞。今回はハービー・ハンコック生誕85年を記念したステージで、特別ゲストの出演も予定している。

公式サイト：https://www.herbiehancock.com/

ペルソナ5 スペシャル・ビッグバンド PERSONA5 Special Big Band(C)ATLUS. (C)SEGA.

シリーズ累計売上1,000万本を誇る世界的人気ゲーム『ペルソナ５』の音楽を、グラミー受賞アーティストによるアレンジで演奏するスペシャル・ビッグバンド。楽曲アレンジ／音楽ディレクターを務める編作曲家のCharlie Rosen（チャーリー・ローゼン）は、これまでにグラミー賞＆トニー賞をそれぞれ２度受賞しており、2025年のグラミー賞にも『ペルソナ５』の楽曲「Last Surprise」のビッグバンド・アレンジで「ベスト・アレンジメント」にノミネートされた。また、シンガーは『ペルソナ５』のヴォーカル曲すべてを担当するLyn（稲泉りん）が務め、ハワイ・ホノルル出身の世界的トランペッターにして、ビッグバンドの第一人者であるエリック・ミヤシロが、国内プレイヤーのバンド・リーダーを担当。さらに、アメリカから腕利きの精鋭プレイヤー9名が来日、国内からも選りすぐりのメンバーを招集し、総勢約30名による豪華メンバーが集結する。東京・関西で開催される単独公演は瞬く間にソールド・アウトとなり、急遽発表された追加公演も先行受付で即完売。ゲーム・ファン、音楽ファンの双方から大きな注目を集めている。

公式サイト：

https://www.ticketport.co.jp/lp/persona5_bigband/

ネイト・スミス フィーチャリング マイケル・リーグ アンド ジェイムズ・フランシーズNate Smith featuring Michael League and James Francies(C)ogata_photo

グラミー賞ノミネートのドラマー／作曲家／プロデューサーであり、現代音楽シーンを代表するマルチ音楽家。アメリカ・バージニア州出身。20歳でベティ・カーターと共演し、2001年にマイケル・ジャクソンの映画「Heaven Can Wait」でプロデューサーデビュー。デイヴ・ホランドのバンドで世界を巡り、2008年からはソロおよび自身のバンド「KINFOLK」として活動を本格化した。2017年、アルバム『KINFOLK: Postcards from Everywhere 』でグラミー賞2部門にノミネート。これまでにパット・メセニー、ノラ・ジョーンズ、チャイルディッシュ・ガンビーノ、ジョン・バティステ、ヴルフペックら幅広いアーティストと共演。「Modern Drummer」誌の表紙を飾り、「Late Night with Seth Meyers」のハウスバンドにも参加。最新作『LIVE-ACTION』では多彩なゲストを迎えつつ、アナログ機材と生演奏にこだわり、温かく一体感のあるサウンドを実現した。独自の哲学と創造性により、今最も注目される音楽家の一人。今回のステージは、スナーキー・パピーのリーダーであるマイケル・リーグ（Ba.）とジェイムズ・フランシーズ（Pf.）がフィーチャリングした3人組バンドとなる。

MJFJ TB×ER UNIT with BIGYUKI

モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン ティビーイーアール ユニット ウィズ ビッグユキ

アニメーション映画『BLUE GIANT』にて主人公・宮本大のサックス演奏を担当し一躍注目された馬場智章 (ELECTRIC RIDER）をバンドマスターに、韓国最強ドラマーの異名を持つJK kim、世界の第一線で活躍するBIGYUKIほか、気鋭アーティストが一夜限り集結するユニット。エレクトリック・ジャズをベースに縦横無尽なサウンドとグルーヴが生み出される。ゲストには、馬場智章の盟友にして現代日本における最高峰のドラマー石若駿が決定。今後ゲストアーティストを発表していく。これからの日本ジャズ界を占うユニットに注目して欲しい。

■12月6日（土）MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 - JAPAN ARTISTS EVE SHOW -Kroi クロイ

R&B /ファンク/ソウル/ロック/ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド。 2018年2月に結成、1st Single「Suck a Lemmon」にてデビュー。2021年6月には1st Album「LENS」でメジャーデビュー。2024年1月には初の東京・日本武道館ワンマン公演を開催。 2026年1月には自身最大キャパとなる、大阪城ホール・国立代々木競技場第一体育館にて『Kroi Arena Tour 2026 - ARENA』を開催予定。

公式サイト：https://kroi.net/

Jeremy Quartus ジェレミー クォータス

Nulbarichのヴォーカル・JQによるソロプロジェクト。作詞・作曲・編曲・プロデュースをマルチにこなしHIP HOP、R&Bをはじめ、多くのブラックカルチャーに影響を受けてきた経験を元に、より私的で内面的に表現の本質を追求するためにソロプロジェクトを2025年7月よりスタート。他アーティストへの楽曲提供やプロデュースも行い、DJとしても活動する。

公式サイト：https://jeremyquartus.com/

BREIMEN ブレイメン

高木祥太(Vo&Ba)、サトウカツシロ(Gt)、いけだゆうた(Key)、ジョージ林(Sax)、So Kanno(Drs)の5人組オルタナティブファンクバンド。卓越した演奏力とジャンルにとらわれない自由なサウンドで熱烈な支持を集める。2024年にはメジャーデビューアルバム『AVEANTIN』をリリースし全国8都市をまわるツアーを成功させた。同年秋には自身初の2マンツアーを開催。その実力と自由奔放なスタイルは音楽業界に留まらず多方面から注目を集めている。

公式サイト：https://www.brei.men/

luv ラヴ

2023年6月結成のHiyn(Vo&Gt)、Ofeen(DJ)、Rosa(Key)、Zum(Ba)、Sho(Ds)からなる、全員2003年生まれの5人組新世代フューチャーソウルバンド。D'angelo、Jamiroquai、Acid Jazzなどをフェイバリットに90s-Y2KのNeoSoulを中心に Jazz、Hip-Hopなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でる。 2024年7月に「Fuwa Fuwa」でメジャーデビュー。Spotifyのバイラルチャートにランクインすると台湾ではTOP3となり、2025年1月には台湾での単独公演を開催しチケットは即完売。 さらに2025年2月にリリースした「Send To You」が日本、台湾、香港、韓国でSpotifyバイラルチャートのTOP5入り。 1st Mini Album「Already」には多彩な8曲が詰め込まれ、その音楽性やバンドの個性が表現された作品となった。初の全国ツアーのチケットも各地即完となり、大型フェスへの出演が続々と決定するなど今、最も目が離せない新世代バンドの一つとなっている。

公式サイト：https://luv-band.studio.site/